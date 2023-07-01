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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

7000 دولار في الساعة.. بلوجر تكشف حجم تربحها من السوشيال ميديا

البلوجر التونسية
البلوجر التونسية ضحى العريبي

ضجة واسعة أثارتها البلوجر التونسية ضحى العريبي بعدما كشفت عن مكاسبها المالية من محتواها الذي تقدمه على السوشيال ميديا.

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 يتابع العريبي، على حسابها عبر "تيك توك" 12 مليون متابع، أما عبر "إنستجرام "، فيصل عدد متابعيها إلى 2.2 مليون مستخدم ضجة واسعة بسبب تصريحاتها حول مكاسبها المالية من محتواها الذي تقدِّمه.

البلوجر التونسية ضحى العريبي

أشهر بلوجر في العالم العربي:

 

 تعد ضحى العريبي من أشهر صناع المحتوى عبر مواقع التواصل، إذْ يحظى بثها بمتابعة ملايين المستخدمين بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

 

 تقيم ضحى العريبي في المملكة الأردنية، واشتهرت بمحتواها على تيك توك، والمبالغ المالية الضخمة التي تتقاضاها من مواقع التواصل الاجتماعي.

البلوجر التونسية ضحى العريبي

وقالت ضحى في حوار سابق، إنها تتحصل على 20 مليون دينار تونسي 6500 دولار أمريكي، خلال ساعة واحدة تظهر فيها عبر "تيك توك".

 

هجوم على البوجر ضحى العريبي:

 

 أثارت هذه التصريحات جدلًا بين المتابعين، فلم تخرج تعليقاتهم عن إطاري الانتقادات والهجوم.

 

البلوجر التونسية ضحى العريبي

تبلغ المؤثرة التونسية 24 عامًا، وهي زوجة صانع المحتوى الأردني نور محمد الشهير بـ"مكس".

 

 بحسب ما روته في تصريحات سابقة، توقف مشوار ضحى التعليمي بعد حصولها على الشهادة الإعدادية.

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