أضيفي لمستك واصنعي صلصة المشاوي التركية

مع تناول اللحوم والأكلات الدسمة، يحتاج الجميع تناول شيء يساعدة على الهضم ويضيف نكهة لذيذة للوصفات، لذا نقدم لك طريقة عمل صلصة المشاوي التركية اللذيذة.

طريقة عمل سلطة المشاوي التركية

المقادير

- طماطم : 4 حبات (ناضجة)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- بقدونس : باقة

- فلفل أسود : رشّة

- معجون الطماطم : ملعقة صغيرة

- دبس الفليفلة : ملعقة صغيرة (أو قرن فلفل حار)

- زيت الزيتون : ربع كوب

- ملح : حسب الرغبة

طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون في قدر على نار خفيفة.

ابشري الطماطم، وأضيفيها إلى زيت الزيتون.

افرمي البقدونس ناعم، وأضيفيه للطماطم ثم أضيفي الثوم المفروم.

أضيفي معجون الطماطم، ودبس الفليفلة، والملح، والفلفل الأسود، واتركي المزيج على النار حتى ينضج ويغلي.

اسكبي الصلصة طبق للتقديم، وتُقدم على الخبز ويوضع فوقها اللحم المشوي.