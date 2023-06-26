تحرص الامهات على تحضير أكثر من صنف مختلف يتناغم مع اجواء الاحتفال بقدم عيد الأضحى المبارك وهذا ما يجعلها تبحث عن طرق جديدة لتضيف مذاق شهي لافراد أسرتها.

وتحتل فتته اللحم مكانة خاصة في البيوت المصرية فهي من الأطباق الرئيسية خلال ايام عيد الاضحى المبارك وهذا ما جعل الامهات تحضيرها بطرق مختلفة.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير فتة لحم الغنم لغداء عيد الأضحى بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- لحم غنم : 1 كيلو (مقطع مكعبات هبرة)

- الليمون : 1 حبة

- الماء : 3 اكواب

- القرفة : 4 أعواد

- حبهان : نصف ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (مقطع 4 أقسام)

- ورق غار : 2 ورقة

- الزبدة : ملعقة كبيرة (لقلي اللحم)

- الثوم : فصّان (مهروس / للخبز)

- الخبز : 2 رغيف (مقطع مكعبات ومحمص)

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- الأرز المصريّ : 2 كوب

- الماء : كوب وربع

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- الزبدة : ملعقة كبيرة (لقلي الخبز)

- طماطم : كوب (مهروسة)

- معجون الطماطم : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الخل الأبيض : 3 ملاعق كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة (لقلي الثوم)

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- الثوم : فصّان (مهروس / للحم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

طريقة التحضير

ضعي اللحم في قدر يحتوي على الماء مع القرفة، الحبهان، الليمون الحامض، البصل وورق الغار على النار.

عندما يغلي الماء وتتكون رغوة على الوجه، انزعي الرغوة بواسطة ملعقة. واحتفظي بماء السلق جانباً.

اقلي الثوم في الزبدة ثمّ أضيفي قطع اللحم، عندما يصبح اللحم مقرمشاً، ضعيه جانباً.

لتحضير الخبز: ذوّبي الزبدة واقلّي فيها قطع الخبز مع الثوم ثمّ نكّهي بالكمون.

أضيفي ملعقتي سكب من مرق اللحم وانقعي فيها الخبز، ضعي الخبز في طبق التقديم.

ضعي الماء مع الأرز، الزيت والملح في قدر ثم غطّي القدر بفوطة واتركيه على نار خفيفة إلى متوسطة حتى ينضج الأرز.

ضعي الأرز فوق الخبز المحمص وأضيفي كوباً من ماء سلق اللحم فوقه.

ذوّبي الزبدة والزيت في قدر واقلّي فيها الثوم.

أضيفي إليها الخلّ الأبيض والطماطم المهروسة ومعجون الطماطم.

نكّهي بالملح، الفلفل الأسود والكمون ثمّ اسكبي ملعقتي سكب من مرق اللحم فوق المكونات واتركي القدر على نار خفيفة لمدة 5 إلى 10 دقائق.

حرّكي حتى تتجانس المكونات ويكثف المزيج.

ضعي الأرز فوق الخبز في طبق التقديم.

اسكبي القليل من ماء السلق ثمّ صلصة الطماطم يليها مزيج اللحم وفي النهاية القليل من مرق اللحم المتبقي.