فريدة الشوباشي تصف السيسي بـ"هدية ربنا لمصر" (فيديو)

أشادت الكاتبة فريدة الشوباشي، بالرئيس عبد الفتاح السيسي واستجابته للشعب أثناء ثورة 30 يونيو، قائلة: "السيسي حته مننا.. السيسي هدية ربنا لمصر وحط رأسه على كفه وعدى بنا لبر الأمان وكان فداء مصر والمصريين، وكل تصرف من تصرفاته يوضح مدى مسئوليته".

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وأضافت فريدة الشوباشي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، نساء اليوم الجمعة أن السيسي استجاب للمصريين لأنه مؤمن بمصر وشعب مصر بينما خسر الإخوان لأنهم خاطبوا المصريين بلغة ليست لغتنا.

وتابعت فريدة الشوباشي : "المستشار عدلي منصور كان رجلا شجاعا وقبل تحدي المسئولية في فترة صعبة جدا ويستحق التحية لدوره في ثورة 30 يونيو، وحركة تمرد تمثل هوية المصرية والتمرد على كل شيء ضد مصر لأن الهوية المصرية رقم واحد"أكدت الكاتبة فريدة الشوباشي، أن جماعة الاخوان كانوا مغرورين في التعامل مع الأحداث خلال عام حكمهم وفشلوا لعدم إيمانهم بسياسة الولاء للوطن، ولخصت عقيدة تنظيم الإخوان في جملة قائلة: "ربنا قال في كتابه اقرأ والاخوان قالوا اخرس".

الإخوان كانوا رهان أمريكا

وأوضحت فريدة الشوباشي، أن الإخوان كانوا رهان أمريكا وكانوا يراهنون على أنه أفضل حاجة لبقاء إسرائيل هو تفتيت الدول العربية إلى دويلات صغيرة قائمة على طائفية وما يحدث من نشر طائفية كان شغل أمريكا وتمويلات بأرقام كبيرة.

وتابعت فريدة الشوباشي: "الإخوان عندهم الفخر بأي شيء غير مصري وعشان كده لم نقبلهم وهما جايين عشان يعملوا الفوضى، والفوضى اللي عملوها بعد ثورة 30 يونيو رسخت شعور لدينا أنهم غير جديرين بأي ثقة وتجربتهم كانت مريرة وأسهمهم تقل في العالم كله وتنتهي".

وقالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن مصر كانت ستعيش في خراب وتفتيت، حال فشل ثورة 30 يونيو، موضحة: “لو ثورة يونيو كانت فشلت؛ كان هيبقى كابوس، وخراب الخراب، وتفتيت مصر لـ سُنَّة وشيعة وأقباط، ودي فلسفة الإخوان، تعتبر بالطائفية، ومفيش لا انتماء ولا وطنية”.

وأشارت فريدة الشوباشي إلى أن الإخوان ما زالوا في مفاصل الدولة، ولكن لم تعد لديهم القوة ولا القدرة على الخداع، لأن المصريين فضحوا سياستهم، مؤكدة أنها توقعت مرارا وصرحت بأن الإخوان لن يحكموا مصر أكثر من عام.

واختتمت: "عمري ما تراجعت عن قول لدي إيمان به، وتعرضت للتهديد كثيرا، وتلقيت تهديدات بالقتل، عبر جوابات، وأيضا أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل، عملوا يافطة، وقالوا دي مطلوب قتلها"، موضحة أن سياستهم “القمع” وليست الاقناع، ولم تفكر يوما في الهجرة إلى الخارج.