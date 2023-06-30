إحالة طبيبة للتحقيق لعدم تواجدها بوحدة طب الأسرة بأبوكبير

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية استهدفت الاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة بمركز ومدينة أبوكبير بعد متابعته للخدمات بمراكز ومدن الإبراهيمية وههيا، والتأكد من تنفيذ خطة التأمين الطبي بمنافذ تقديم الخدمة خلال فترة احتفالات عيد الأضحى المبارك.

قام وكيل الوزارة في زيارته الأولى بالمرور على مستشفى أبوكبير المركزي، تفقد خلالها سير العمل بقسم الإستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة، وتوافر الأدوية والمستلزمات بالصيدلية الموحدة، وتوافر الأمصال واللقاحات، وفصائل الدم المختلفة، وقام بالمرور على العناية المركزة للقلب، والتي تسع لـ23 سريرا، ومناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من إجراء كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، ومن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كما تفقد العيادات الخارجية، وقسم الكلي الصناعي، الذي تسع القدرة الاستيعابية له ٦٠ ماكينة، وحرص على الاستماع إلى المرضى، لتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، كما تفقد أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة وتوسعة قسم المناظير بالمستشفى، والذي يضم ٧ أسرة حالياً، موجهاً بسرعة الإنتهاء من الأعمال لخدمة المرضى بالمستشفى.

وجاءت الزيارة الثانية لوحدة طب الأسرة بأبو ياسين، التابعة للإدارة الصحية بأبوكبير، تابع خلالها عمل الفرق الطبية الثابتة المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة في يومها السادس، والتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين، وإجراء جلسات التطعيمات الروتينية، وصرف الألبان المدعمة، كما تلاحظ عدم تواجد طبيبة بالنوبتجية، وقرر وكيل الوزارة إحالتها للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، لعدم تواجدها بالوحدة الصحية أثناء فترة النوبتجية المكلفة بها.