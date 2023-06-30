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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

جيرارد يوافق على تدريب الاتفاق السعودي

ستيفن جيرارد
ستيفن جيرارد

أبدى الإنجليزي ستيفن جيرارد موافقته على تولي مهمة القيادة الفنية لفريق الاتفاق السعودي بعد حصوله على عرض كبير من النادي، ضمن خطة دعم صفوف الفرنسان خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت تقارير صحفية سعودية صادرة اليوم أن المدرب أبدى موافقة مبدئية على تدريب الفريق، بعدما كانت المفاوضات قد تعطلت في وقت سابق بسبب الاختلاف على بعض البنود.

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مورينيو يرفض عرض خيالي من الدوري السعودي لهذا السبب

رفض البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي عرضًا خياليًا لتولي مهمة القيادة الفنية لأحد الفرق الكبرى بالدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الحالية.

وأكدت التقارير صحفية سعودية صادرة اليوم أن العرض الذي حصل عليه المدرب البرتغالي بلغت قيمته 105 مليون دولار لمدة 3 أعوام.

وأشارت التقاير إلى أن مورينيو رفض العرض رغم قوته وأرجعت السبب إلى أن المدرب يُريد أن يَفي بوعده والحفاظ على كلمته لـ فريق ولاعبي روما بالاستمرار معهم لاستكمال مسيرة النجاح في الفترة المقبلة.

فيرمينيو ينضم للأهلي السعودي

أتم نادي أهلي جدة السعودي صفقة ضم اللاعب البرازيلي روبيرت فيرمينو نجم ليفربول السابق، بعد ان توصل الطرفان لإتفاق، وسيكون الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة.

وأكد فابريزيو رومان المتخصص في إنتقالات اللاعبين إن فيرمينو أتم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد الشخصية.

وأَضاف رومانو أن عقد اللاعب البرازيلي فيرمينو سوف يستمر حتى صيف عام 2026.

وحال إتمام الصفقة فسيكون فيرمينو ثاني لاعب من الدوري الإنجليزي ينضم للأهلي بعد إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

الجدير بالذكر أن دومينيك سوبوسلاي مهاجم لايبزج الألماني أصبح على أعتاب الإنتقال لليفربول خلال فترة الاتقالات الصيفية الجارية، وذلك تعويضاً لرحيل البرازيلي فيرمينو.

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