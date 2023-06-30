الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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السيسي: هدفنا إنقاذ المصريين من واقع لا يليق بهم (شاهد)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الصحة والتعليم، هما شغل مصر الشاغل من خلال القضاء على أمراض أوجعت المصريين.

وأضاف “السيسي” خلال كلمته في ذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم الجمعة، أن إنشاء المدارس والجامعات الحديثة وتوطين علوم العصر في مصر، مرورًا بتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، يعد إنقاذًا للملايين من الأهالي من واقع لا يليق بهم ولا بمصر.

وتابع: "قمنا بإنشاء مدنٍ جديدة متطورة، في جميع أنحاء الجمهورية، لحل أزمة التكدس السكاني، ورفع جودة الحياة للمصريين، وصولاً للانطلاق على طريق التصنيع المتقدم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. 

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