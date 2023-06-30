السيسي: هدفنا إنقاذ المصريين من واقع لا يليق بهم (شاهد)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الصحة والتعليم، هما شغل مصر الشاغل من خلال القضاء على أمراض أوجعت المصريين.

وأضاف “السيسي” خلال كلمته في ذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم الجمعة، أن إنشاء المدارس والجامعات الحديثة وتوطين علوم العصر في مصر، مرورًا بتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، يعد إنقاذًا للملايين من الأهالي من واقع لا يليق بهم ولا بمصر.

وتابع: "قمنا بإنشاء مدنٍ جديدة متطورة، في جميع أنحاء الجمهورية، لحل أزمة التكدس السكاني، ورفع جودة الحياة للمصريين، وصولاً للانطلاق على طريق التصنيع المتقدم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.