الاهلى السعودي يتفق مع جاتوزو لتدريب الفريق

اتفقت إدارة النادي الاهلى برئاسة خالد العيسي مع المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو لاعب فريق ميلان الإيطالي السابق لتولي المهمة الفنية للراقي بداية من الموسم المقبل 2023-2024.

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اجتمعت إدارة الاهلى مع المدرب جاتوزو وسار الاجتماع بين الطرفين بشكل ايجابي، حتى وافق الإيطالي على تدريب الراقي وأنه لا يمانع الانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

جاتوزو على اعتاب النادي الاهلى

أصبح الإيطالي جاتوزو مرشحًا بقوة للانتقال للتدريب بدوري روشن في الموسم المقبل، وذلك بعد فشل تجربته الأخيرة مع فريق فالنسيا الإسباني، وستشهد الساعات القليلة المقبلة الحسم النهائي في انتقال الاسطورة للدوري السعودي عبر بوابة فريق الاهلى.

كان يعمل وكيل أعمال جاتوزو على إيجاد فريق جديد، وتلقى عدة عروض قوية من أندية الدوري السعودي، بعدما غاب عن التدريب منذ شهر يناير الماضي، وحينما رحل عن تدريب فيورنتينا مؤخرًا بسبب سوء النتائج.

موقف جاتوزو من التدريب في الدوري السعودي

كان يؤجل جاتوزو التدريب في المملكة العربية السعودية حتى الحصول على عرض من أحد الاندية الأوروبية، حيث يفضل المدرب الإيطالي البقاء وخوض تجربه جديده بين أحد أندية الدوريات الخمسة الكبرى.

لكن صاحب الـ 45 عاماً سيقابل العروض السعودية بالموافقة، وستكون البداية من خلال فريق النادي الأهلي لخلافة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وأكد خورخي مينديز وكيل اعمال جاتوزو أن هناك أكثر من فريق في المملكة يرغب في التعاقد مع المدرب الإيطالي، وكان من بين الأندية المهتمة بالتعاقد مع المدرب هي الهلال والنصر والاهلى.

مسيرة ضعيفه لجاتوزو مع فيورنتينا

خاض المدرب الإيطالي مسيرة قصيرة مع فريق فيورنتينا الإيطالي، واستمرت لـ 32 يومًا فقط، ورحل المدرب صاحب الـ46 عاما، في 25 مايو الماضي عن فيورنتينا بسبب خلاف بينه ووكيل أعماله خورخي مينديز مع إدارة الفيولا بشان العقد بينهم.

وقبلها كان جاتوزو المدير الفني لفريق فالنسيا بالدوري الإسباني، وقاد الخفافيش في 22 مباراة حتى نهاية شهر يناير الماضي، ولعب في الدوري الإسباني 18 مباراة فاز في 5 منها وتعادل في مثلها وخسر في 8 مواجهات، ولعب في كأس الملك 3 لقاءات فاز في مواجهتين وخسر في لقاء وحيد، ولقاء وحيد أمام ريال مدريد في كأس السوبر.