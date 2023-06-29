الاتحاد السعودي يفاوض نجم الدوري الاسكتلندي

دخل فريق نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات خلال الفترة الأخيره مع عدة لاعبين جدد لدعم صفوف الفريق، في الميركاتو الصيف الحالي 2023 قبل بداية الموسم المقبل المليء بالبطولات.

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الاتحاد يفاوض جواو فيليبي

أكدت تقارير برتغالية أن نادي الاتحاد أصبح قريب من التعاقد مع اللاعب البرتغالي جواو فيليبي جناح الفريق الكروي الأول بنادي سيلتيك الإسكتلندي.

اتفق أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد مع اللاعب البرتغالي صاحب الـ24 عامًا على الانتقال للنمور في الميركاتو الصيفي الحالي، وتم الاتفاق على الراتب السنوي الذي سيحصل عليه اللاعب ومدة العقد بين الطرفين.

يتبقى فقط الاتفاق بين نادي الاتحاد ونادي سيلتيك على بعض البنود الخاصة لإتمام الصفقة، ليكون ثالث صفقات النمور في الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما من ريال مدريد الإسباني ونغولو كانتي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

مسيرة جواو فيليبي نجم منتخب البرتغال

بدأ اللاعب البرتغالي جواو فيليبي مسيرته مع نادي بنفيكا البرتغالي، وسبق له اللعب مع نادي بلد الوليد في الدوري الإسباني، و انتقل اللاعب الشاب إلى نادي سيلتيك في عام 2022.

للاعب البرتغالي مسيرة قوية مع منتخبات البرتغال بداية بفريق أقل من 15 عام وحتى فريق 21 عام، وشارك في ما يقارب من الـ70 مباراة مع الفئات السنية لمنتخب البرتغال.

هدف الاتحاد معار منذ 3 سنوات

يتواجد اللاعب الآن في النادي الاسكتلندي بعدما خرج من بنفيكا على سبيل الإعارة في عام 2020، و حتى الآن يشارك على سبيل الإعارة خارج ناديه الأصلي.

لعب جواو فيليبي مع نادي سيلتيك في 75 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 26 هدف وصنع 25 هدف اخر لزملائه في الفريق.

يقترب اللاعب البرتغالي جواو فيليبي من الانتقال للاتحاد خاصة وأن المدير الفني نونو سانتو مدرب النمور يريد دعم مركز الهجوم في الموسم المقبل، و يضع عينه على اللاعب حيث يرى أنه سيكون مفيد للتايجرس، و مستقبلًا سيكون ضمن خطة النادي للاعتماد على صغار السن.

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