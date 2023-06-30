نونو سانتو يقرر دخول ثنائي الاتحاد في صفقات تبادلية

قرر نونو سانتو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد دخول ثنائي الفريق في صفقات تبادلية، لدعم صفوف النمور قبل البطولة العربية والموسم المقبل، حيث يعمل على استمرار التتويج.

اقرأ ايضًا..

قررت ادارة الاتحاد خروج اللاعب أحمد حجازي مدافع الفريق عن قائمة النمور حتى تعافي الدولي المصري من الإصابة التي تعرض لها في الرباط الصليبي قبل نهاية الموسم الماضي.

الاتحاد يفكر في رحيل العبود والبيشي

وتفكر إدارة الاتحاد في استغلال كل من عبد الرحمن العبود وعبد العزيز البيشي للدخول ضمن صفقة تبادلية مع عدد من اللاعبين المحليين، للدعم قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

يحتاج النمور للتعاقد مع لاعب محلي جديد في مركز قلب الدفاع بعد إصابة حجازي، ويفكر انمار الحائلي في ضم حسان تمبكتي مدافع فريق نادي الشباب، لكن إدارة شيخ الاندية السعودية رفضت العرض المقدم من النمور للتعاقد مع المدافع السعودي الدولي.

سانتو يقرر رحيل العبود والبيشي

وقرر نونو سانتو خروج كل من عبدالرحمن العبود وعبدالعزي البيشي من قائمة الفريق للموسم المقبل، على أن يرحل كلا اللاعبين على سبيل الإعارة او نهائيًا كونه لن يحتاجهم في خطة الموسم الجديد.

نجحت إدارة الاتحاد في التعاقد مع كريم بنزيما في مركز قلب الهجوم، ونجولو كانتي في خط الوسط، وستكون أخر صفقات النمور هي بضم لاعب جديد في قلب الدفاع، بعدما قررت الإدارة بقاء عبدالرزاق حمدالله وطارق حامد.

أعلن برونو هنريكي رحيله بشكل رسمي عن نادي الاتحاد، بعد مسيرة استمرت لـ 3 مواسم، ليكون أولى ضحايا النمور وبعدها قرر نونو سانتو مدرب الفريق رحيل 12 لاعب اخر من اللاعبين المعارين.

نونو سانتو يوافق على رحيل الشنقيطي بشرط

ينضم اللاعب مهند الشنقيطي لقائمة اللاعبين الراحلين عن الاتحاد، والتي حددها نونو سانتو لكنه سيعلق رحيل اللاعب حتى التعاقد مع مدافع جديد ولاعب جوكر في وسط الملعب، بجانب الرغبة في التعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيسر.

يستعد الاتحاد للبطولة العربية للأندية والمقرر لها بنهاية شهر يوليو المقبل، ويتواجد النمور في المجموعة الأولى والتي تضم كل من أندية الشرطة العراقي والترجي التونسي في انتظار المتأهل الثالث من فريقي الهلال السوداني والصفاقسي التونسي.