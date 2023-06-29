الحماية المدنية تسلم عقار الإسكندرية المنهار للحى والنيابة لاستكمال التحقيقات

أنهت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الاسكندرية عمليات البحث عن المفقودين بعقار سيدى بشر الذى انهار الإثنين الماضى وأسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وسلمت الموقع للحى.

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وغادرت قوات الحماية المدنية موقع الحادث بعد أعمال بحث تحت الأنقاض دامت لنحو 3 أيام، فيما من المقرر أن تبدأ محافظة الإسكندرية في أعمال هدم وإزالة الجزء المتبقي من العقار المنهار.

وصرح المستشار خالد عبدالقوى رئيس نيابة المنتزه الكلية، بدفن جثامين الضحايا العشرة وتسليمهم إلى ذويهم من مشارح 3 مستشفيات كانوا نقلوا إليها وهي «أبوقير العام، وصدر المعمورة، وشرق المدينة».

كان المستشار شريف الوليلى قاضى محكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية، أصدر قرارًا بتجديد حبس مالك الطابق الـ14 والمقاول المسؤول عن البناء المخالف أعلى العقار 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت نيابة المنتزه أول الكلية تحت إشراف المستشار محمود عوف، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه، 3 تهم للمتهمين المشار إليهما تشمل القتل والإصابة الخطأ والبناء المخالف. وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول ويدعى «هاني.ج» استعان بالمتهم الثاني وشرع في أعمال بناء دون ترخيص بالطابق الـ14 ما دفع السكان لتقديم بلاغات ضده لحي المنتزه أول والذي أصدر لها قرار إزالة لم ينفذ.

واستمعت النيابة العامة لقاطني العقار وشهود عيان والذين أكدوا أن أعمال البناء المخالف بالطابق الـ 14 هي السبب في انهياره، وأشاروا إلى سماع صوت اصطدام مفاجئ، ليتبين انشطار العقار نصفين.

كان قد تلقى قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، ، يفيد بانهيار العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة أمام محطة الصرف الصحي بدائرة القسم، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

انتقل محافظ الاسكندرية وقيادات مديرية أمن الاسكندرية رفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى فرض كردون أمني ويجري رفع الأنقاض حفاظًا على سلامة المارة. وتبين من المعاينة والفحص انهيار عقار مكون من أرضي و13 طابقًا «انشطار رأسي نصفي»، بسبب أعمال بناء مخالف بالطابق الأخير، ما أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 4 آخرين.