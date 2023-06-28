استخراج 10 ضحايا عقار الاسكندرية المنهار بسبب التقاعس والاهمال

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية امن الاسكندرية من انتشال جثمان الضحية ال 10 من قاطنى عقار الإسكندرية المنهار، والكائن بمنطقة سيدى بشر، ليرتفع عدد الضحايا إلى 10 وفيات، بالإضافة إلى 5 إصابات.

كانت قد تمكن رجال الحماية المدنية من انتشال جثمان كل من السيد عبد المنعم عبد الحميد، 50 سنة، ليس من سكان العقار وهدير أحمد محمد فرغلي، 42 سنة رئيس اتحاد ملاك العقار، بالإضافة إلى اثنين آخرين جار الاستدلال على هويتهما.

وواصلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية، أعمال رفع الأنقاض والبحث عن جثامين المتوفين من سكان العقار، إذ تم انتشال 5 جثامين بينهم طالب سوداني يبلغ من العمر 13 عامًا أمس. فيما تم انتشال جثمان زوج رئيس اتحاد ملاك العقار وانتشال جثمان طفل يبلغ من العمر 13 عامًا وشاب مجهول الهوية، بالإضافة إلى شاب يدعى محمد حسين يبلغ من العمر 28 عامًا. ومحمد ياسر محمد راشد، 33 سنة، مهندس، وعادل سامح عادل على، دبلوم زراعة، 18 سنة، تم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما تواصل قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض بحثًا عن ضحايا.

وتواصل قوات الحماية المدنية عملها لانتشال الجثامين المتبقية إثر انهيار عقار الإسكندرية، وذلك بعد عمل تجاوز 40 ساعة متواصلة حتى فجر اليوم وهو أول أيام عيد الأضحى.

وبمجرد ما تم انتشال الجثمانين تم وضعهما تحت تصرف النيابة في الوقت الراهن، واستكمال البحث عن ضحايا أو عالقين تحت الأنقاض حتى الوقت الراهن.

كانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ، بانهيار عقار مكون من 13 طابقا وانشطاره من المنتصف. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه أول، ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث رفقة 10 سيارات وجرى قطع مرافق الغاز والكهرباء ووضع الحواجز الحديدية لمنع عبور المواطنين.