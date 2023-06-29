أسماء الجمال: مصر شهدت نهضة اقتصادية في عهد الرئيس السيسي

هنأت النائبة الوفدية أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة والشرطة المصرية وجميع مؤسسات الدولة وجموع الشعب المصري، بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.

وأكدت "الجمال" أن ثورة 30 يونيو صححت الأوضاع وأعادت الأمور إلى نصابها، مضيفة :" فى 30 يونيو 2013 تحطم مخطط الإخوان وقوى الشر" مشددة على أن ثورة يونيو هى حلقة من حلقات الكفاح المصرى ضد قوى الشر أيا كان شكله أو مصدره.

وقالت النائبة أسماء الجمال: "بعد 30 يونيو ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر تم تحقيق نهضة واسعة وحقيقية، من خلال العديد من المشروعات التى تحقق عوائد اقتصادية ملموسة، وتوفر ملايينًا من فرص العمل، وعلى مستوى القطاع الزراعى بوصفها الأهم بدأ مشروع المليون ونصف المليون فدان فى ديسمبر 2015، وشهد قطاع الصادرات الزراعية خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية شهر مايو الماضى، طفرة غير مسبوقة حيث بلغت نحو 3.3 مليون طن حققت قيمتها نحو 1.6 مليار دولار.

وأضافت: “من أهم الأشياء التي حدثت بعد ثورة 30 يونيو مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعتبر هى بحق من أهم إنجازات ثورة 30 يونيو التى غيرت وجه الحياة فى مصر وحققت الاستقرار، ووفرت المناخ الأمن للأعمار فى كافة المجالات”.

تقديم الخدمات العاجلة لأهالى القرى والنجوع

وأوضحت "الجمال" أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة رئاسية تستهدف توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية فضلا عن تنمية القرى والنجوع خاصة بالمناطق النائية وفقًا لخريطة الفقر وكذلك توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى المختلفة.

وقالت النائبة أسماء الجمال: "لم تقتصر مبادرة حياة كريمة على مشروعات البنية التحتية، فقط بل تعدت ذلك إلى لتقديم الخدمات العاجلة لأهالى القرى والنجوع المختلفة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى وذلك لرفع الأعباء عن كاهل مواطنيها مثل تنظيم القوافل الطبية المجانية لعدد كبير من الأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الصحية وكذلك توزيع المواد الغذائية على أهالى القرى الاكثر احتياجا وكذلك رفع قدرات شباب تلك القرى وتنمية مهاراتهم من خلال منظومة متكاملة من الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة".