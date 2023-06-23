محلية مجلس النواب تتفقد المشروعات الخدمية والتنموية بالإسماعيلية

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة، اجتماعًا مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ لاستعراض ومناقشة معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بنطاق المحافظة وتذليل كافة العقبات والمعوقات أمام تنفيذها للانتهاء منها طبقًا للجداول الزمنية المحددة.

وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة، النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعدد من أعضاء لجنة الادارة المحلية، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، معاون المحافظ للمتابعة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مديري مديريات الطرق والنقل، الصحة، الشباب والرياضة، الإسكان، منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالمحافظة، مدير المنطقة الصناعية الاولي والثانية بالإسماعيلية، مدير المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، ممثل مصنع تدوير المخلفات، مدير بوابة الشكاوى بالمحافظة.

استهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالترحيب برئيس وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أرض محافظة الإسماعيلية، مشيدًا بدور اللجنة في دفع عجلة المشروعات الخدمية والتنموية بجميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، وجَّه المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر لمحافظ الإسماعيلية علي حسن وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن محافظة الإسماعيلية تشهد نقلة نوعية في تنفيذ كافة المشروعات، خاصة المشروعات القومية مثل أنفاق تحيا مصر.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن زيارته وأعضاء اللجنة لمحافظة الإسماعيلية، تأتي للتعرف على احتياجات المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، والتواصل مع الوزارات المعنية لتوفير الدعم اللازم لإنشاء أو استكمال تلك المشروعات، بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

وخلال الاجتماع تم عرض فيلم تسجيلي عن محافظة الإسماعيلية، يعبر عن تاريخها و نشأتها، وكونها قاطرة التنمية في مصر، بداية من حفر قناة السويس الجديدة وإنشاء أنفاق تحيا مصر، بجانب احتضانها للعديد من المهرجانات الشعبية، الفنية، والثقافية.

تلا ذلك استعراض عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، حيث استعرضت منسقة مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، معدلات الأداء والإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" والتي يجري تنفيذها بمركز ومدينة القنطرة شرق.

كما استعرض مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، المشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظة بداية من يناير ٢٠٢٠ وحتى نهاية العام المالي الجاري ٢٠٢٢-٢٠٢٣، من رصف وتطوير الطرق بكافة أرجاء المحافظة، إعادة الشيء لأصله بعد إدخال المرافق، إنشاء عدد من كباري المشاة بدلًا من الصالات على ترعتي السويس والمنايف، إنشاء عدد من الحدائق والمنتزهات العامة، بالإضافة لتطوير وإحلال شبكة المرافق وإعادة رصف منطقة المحطة الجديدة بحي أول مدينة الإسماعيلية.

ومن جانبه، استعرض مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة، مشروعات الإسكان بالإسماعيلية خلال الثلاث سنوات الماضية، بجانب عرض بعض مشروعات الإسكان التي تواجه مشكلات ومعوقات منذ سنوات، خاصة مشروعات إسكان الشباب، علاوة على مشروعات الأسواق النموذجية بمدينة القنطرة غرب.

كذلك استعرض مدير الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية، ما تم تنفيذه من مشروعات تطوير ورصف وتوصيل مرافق (مياه، صرف صحي، كهرباء، غاز، إتصالات) داخل المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، بجانب عرض حجم الاستثمارات والصادرات بالمنطقة، وعدد العاملين بالمنطقة والذي بلغ ٢٧ ألف عامل.

بينما استعرض مدير المنطقة الصناعية الأولى والثانية بالإسماعيلية، الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الصناعية الأولى والتي بلغت ٧٩ مشروعًا، مع عرض عدد المشروعات التي تعمل، والمتوقفة عن العمل، والمشروعات تحت الإنشاء.

كذلك قام مدير المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، بعرض الموقف التنفيذي للمشروعات بالمنطقة، ما بين مشروعات تعمل بالفعل، مشروعات تحت الإنشاء، ومشروعات متوقفة عن العمل.

كما عرض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسماعيلية، والتي شملت مشروعات تم الانتهاء منها ودخولها للخدمة، بجانب عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ومن المنتظر دخولها الخدمة قريبًا، علاوة على عدد كبير من مشروعات الإحلال والتجديد لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك المشروعات التي تم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".

بجانب استعراض مشروع مصنع تدوير المخلفات بمنطقة أبوبلح، وآلية تشغيله، مما يساعد على التخلص من المخلفات بطريقه آمنة، والاستفادة من المخلفات عن طريق إعادة تدويرها طبقًا لأحدث التقنيات المستخدمة في العالم، وإعادة استخدامها في العديد من المجالات.

وفي نهاية الاجتماع، أشاد نواب الإسماعيلية بمجلس النواب، بجهود وتعاون الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية في كثير من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، والمساهمة في حل مشكلات المواطنين.