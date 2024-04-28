أسعار الدواجن في الأسواق صباح اليوم الأحد بعد تحرك الحكومة لخفض الأسعار

أسعار الدواجن .. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن أسعار الدواجن اليوم الاحد وذلك بعدما شهدت حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ نهاية الشهر الماضي، فى ظل تحرك الحكومة لخفض الأسعار.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم:

سعر الدواجن البيضاء



سجل سعر الدواجن البيضاء ما بين 92 و 95 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الوراك من 95 إلى 98 جنيها.

سعر الكبد والقوانص 100 جنيه.

كيلو الهياكل بـ 50 جنيها.

سعر جوز الحمام 140 جنيهًا.

سعر البط 140 جنيهًا.

سعر الأرانب 120 جنيهًا

سعر طن علف الدواجن

تراوح سعر الطن من علف الدواجن بين 22 و22.5 ألف جنيه.

وتراجع سعر الذرة إلى أقل من 10 آلاف جنيه.

وسجل سعر الصويا اليوم 29 ألف جنيه.

وبلغ سعر الدواجن الساسو نحو 95 جنيهات