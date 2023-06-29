رغم قلة البحوث والدراسات التي تناولت فوائد ماء الأرز حتى يومنا هذا، إلا أن البعض يشير إلى إمكانية وجود فوائد محتملة لماء الأرز علي البشرة والشعر، وذلك بناء على بعض التجارب الشخصية.

فوائد ماء الأرز تحسن جودة الشعر

إليك قائمة بأبرز هذه الفوائد:

1- ماء الأرز يعمل على تفتيح البشرة

يوصي الكثيرون باستخدام ماء الأرز لعلاج بقع الجلد الداكنة. في الواقع ، كان ماء الأرز سمة شائعة لمنتجات التجميل مثل الصابون والتونر والمستحضرات لهذا الغرض بالذات!

2- ينقذ ماء الأرز الجلد من SLS

يمكن أن يعالج ماء الأرز تهيج الجلد الناجم عن كبريتات لوريل الصوديوم (SLS) ، وهو مكون شائع موجود في منتجات التجميل. يمكن أن يساعد استخدام ماء الأرز مرتين يوميًا في إنقاذ البشرة من الجفاف الناجم عن SLS.

فوائد ماء الأرز تحسن جودة الشعر

3- ماء الأرز لتحسين جودة الشعر

تقليديا ، تستخدم النساء اليابانيات القدامى الفوائد الصحية لعدم تناول ماء الأرز كحل للحصول على شعر أقوى وأكثر جمالا.

4- ماء الأرز لمشاكل الجهاز الهضمي

يقترح بعض الناس شرب الفوائد الصحية للأرز من أجل فقدان الوزن بالماء عند الإصابة باضطراب المعدة ، والتي تشمل أيضًا الإسهال. من ناحية أخرى ، فإن شرب ماء الأرز لهذا الغرض يمكن أن يكون خطيرًا على احتمالات الزرنيخ ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان ومرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم وغير ذلك.