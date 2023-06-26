ارتفاع عدد ضحايا حادث الأقصر لـمتوفيين اثنين و15 مصابًا

ارتفعت أعداد المصابين بحادث انقلاب سيارة أجرة على طريق قرية زرنيخ بمدينة إسنا، لدى تفاديها الاصطدام فى دراجة نارية نتيجة السرعة الزائدة، لاثنين متوفيين و15 مصابا بكدمات وكسور وجروح متفرقة، وتم نقل المتوفيين لمشرحة المستشفى، وجميع المصابين لمستشفى طيبة التخصص التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة كبوت خلال تفاديها دراجة نارية، وذلك على طريق قرية زرنيخ بمدينة إسنا وكانت فى طريقها لقرية الشراونة بإسنا، مما أسفر عن مصرع مواطن يدعى "أحمد ربيع أحمد" يبلغ من العمر 69 سنة، وطفل يدعى أحمد صلاح أحمد" 11 سنة، وإصابة كل من "رحمة فراج محمد" 35 سنة، و"محمد أشرف بدرى" 20 سنة، و"زينب أمين الضوى" 50 سنة، و"عمر محمد أبو الدهب" 65 سنة، و"باتعه مصطفي محمود" 45 سنة، و"محمد عبدالفتاح محمود" 34 سنة، و" زينب جاد إسماعيل" 59 سنة، و"بوسي محمد محمود" 28 سنة، و"الحسيني أحمد حسن" 2 سنتين، و"عزه عبدالنبي عبدالدايم" 32 سنة، و"ريم محمود رجب" 32 سنة، و"نجاح سيد إبراهيم" 53 سنة، و"ياسين محمود رجب" 32 سنة، و"علي سلامة محمود" 32 سنة، و"عبدالله أحمد جاد" 13 سنة، جميعهم مصابين بكدمات وسحجات وجروح وكسور متفرقة بأجسادهم، وتم نقل المصابين على الفور لمستشفى طيبة التخصص التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، والمتوفى لمشرحة المستشفى لحين فحصه وتسليم الجثمان لذويه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أمس الأحد، إصابة 9 مواطنين في انفجار أسطوانة أنبوبة بوتاجاز داخل منزل مواطن في قرية ترعة ناصر، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.