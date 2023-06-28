بسنت شوقي تنفي شائعة طلاقها من محمد فراج بطريقتها.. شاهد

أثارت الفنانة بسنت شوقي حالة من الجدل والغموض خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تداول أخبار عن طلاقها من زوجها الفنان محمد فراج، لتنفي هذه الشائعات بطريقاتها الخاصة من دون الرد عليها بشكل مباشر.

أول تعليق من بسنت شوقي على شائعة طلاقها:

ردت الفنانة بسنت شوقي على شائعات طلاقها من محمد فراج، إذ نشرت صورة جديدة برفقة زوجها فراج أثناء قضاء إجازة عيد الأضحى فى أول رد منهما حول أنباء انفصالهما التى ترددت خلال الأيام الماضية.

وعلقت بسنت شوقى على الصورة :"كل سنة وأنتو طيبين عيد سعيد علينا كلنا"، وكان الثنائي يستمتعان بأجازة عيد الأضحي المبارك على أحد الشواطئ.

بسنت شوقي ومحمد فراج

طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج يشعل أزمة على مواقع التواصل:

انتشرت أنباء طلاق محمد فراج وبسنت شوقي على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، والأمر الذي تسبب في حالة من الصدمة للجماهير متسائلين عن حقيقة الأمر، خصوصًا أنهما تزوجا عن قصة حب طويلة ضربت بها الأمثال في الوسط الفني.

بسنت شوقي ومحمد فراج

وعلمت بوابة الوفد الإلكترونة أن هذه الأخبار ما هى إلا شائعات طاردت الثنائي، وهم حاليًا في دبي يقضيان الإجازة الصيفية معًا.

وخرج محمد فراج عن صمته ورد على الشائعات بطريقة غير مباشرة، إذ نشر على حسابه الرسمي على إنستجرام صورة تجمعهما أثناء استمتاعهما بالإجازة الصيفية في دبي، وكانت بسنت شوقي تتناول قطعة "كيك"، وإلى جانبها فنجان قهوة.

بسنت شوقي ومحمد فراج

قصة حب بسنت شوقي ومحمد فراج:

بدأت قصة حب محمد فراج وبسنت شوقي، منذ 8 سنوات عندما تعرفا على بعضهما في أحد أعياد الميلاد، والتقيا الثنائي مرة أخرى في لوكيشن تصوير مسلسل "تحت السيطرة"، ولم يكن الأمر معلنًا حتى ظهرا سويًا على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائى في الدورة الثالثة.

بسنت شوقي ومحمد فراج

وأعلن فراج عن خطبتهما، بدأ في الظهور معًا بشكل متكررعلى السجادة الحمراء والتقطا عددًا من الصور التذكارية، وكان من المقرر زواجهما ولكنهما تأخر كثيرًا بسبب ظروف فيروس كورونا.

وتزوج بسنت شوقي ومحمد فراج، في مايو العام الماضي في حفل زفاف ضخم شاهده ملايين من الأشخاص في مصر والوطن العربي، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم والنجمات.

أقيم حفل الزفاف في سهل حشيش، و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من مقاطع الفيديو لاستعدادات بسنت شوقي، لحفل زفافها على النجم محمد فراج.

بسنت شوقي ومحمد فراج