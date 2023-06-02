بسنت شوقي بمكياج لافت وقصة شعر جديدة

خضعت الفنانة بسنت شوقي لجلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها بمجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وظهرت بسنت شوقي بإطلالة صيفية مفعمة بالشقاوة والنعومة، حيث ارتدت فستان مجسم بدون الأكمام، صمم من قماش ناعم باللون البرتقالي الغامق.

ولك تهتم بسنت شوقي باختيار إطلالتها قد اهتمامها بعكس ملامحها بشكل لافت.

وتزينت ببعض المجوهرات الذهبية العصرية لتعكس أناقتها باسلوب ناعم.

اما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها البني القصير متروك على طريقة الويفي الواسع فوق كتفيها ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

بسنت شوقي

بسنت شوقي من مواليد 14 ديسمبر 1983، ممثلة مصرية. درست إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية. سافرت في عام 2009 إلى الأرجنتين للمشاركة في برنامج Fear Factor Xtreme. في عام 2012 التحقت بدورة تدريبية في ستوديو ماجي فلانيجان في مدينة نيويورك، واتجهت بسنت للتمثيل عام 2013 حيث شاركت في بطولة مسلسل «اسم مؤقت».

المشوار الفني

بدأت مسيرتها في مجال التمثيل في عام 2011 من خلال العرض المسرحي (حكاوي التحرير) مع المخرجة سندس شبايك، والتحقت في نفس العام بورش تدريبية في التمثيل مع أحمد كمال ومروة جبريل، كما التحقت في العام التالي بدورة تدريبية في ستوديو ماجي فلانيجان في مدينة نيويورك. اتجهت بسنت للتمثيل في السينما والتليفزيون في عام 2013، حيث شاركت خلال هذا العام في بطولة مسلسل (اسم مؤقت)، ونالت في نفس العام أول بطولة سينمائية لها من خلال فيلم (أسرار عائلية) بعد اكتشاف المخرج هاني فوزي لها.

ثم توالت مشاركتها في أشهر الأعمال الفنية مثل «تحت السيطرة، ستيفا، سقوط حر، نيللي وشريهان، أرض جو، الحالة ج، كلبش 2».

حياتها الخاصة

تزوجت يوم 6 مايو 2022 من الممثل المصري محمد فراج، في حفل امتد لمدة يومين بمدينة الغردقة.