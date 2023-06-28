1000 حالة إجهاد حراري بين الحجاج (الشمس السبب)

يعد ارتفاع درجات الحرارة الفترة الحالية في المملكة العربية السعودية، أحد التحديات امام الحجاج والمعتمرين في موسم الحج، ولذلك خرجت الكثير من التحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس، من قبل وزارة الصحة السعودية، والتي أكدت على ضرورة التواجد أسفل المظلات الذاتية، والتأخر في الطواف حتى تنخفض حدة درجات الحرارة.

ضربات الشمس عائق أمام الحجاج في موسم الحج

وبدأ الحجاج بطواف الإفاضة في المسجد الحرام، اليوم الأربعاء، وسط منظومة من الخدمات والتنظيمات المكثفة، ووصلت الحالة المصابة بالإجهاد الحراري لـ1000 حالة إجهاد حراري بين الحجاج في المشاعر المقدسة.

وجددت وزارة الصحة السعودية، تحذيراتها للحجاج بخطورة التعرض لأشعة الشمس مباشرة وعدم الوقوف في صفوف الانتظار طويلاً.

وخرجت الصحة السعودية، بعدد من الإشارات المهمة للحجاج، والتي تعمل على تقليل فرص انتشار الأمراض والأوبئة، بجانب حماية أصحاب المرض المزمن من أي خطورة على حياتهم، مؤكدة أنه ولابد من الالتزام بخطط التفويج التي تضعها إدارة الحشود في الحج، يسهم في تجنب ضربات الشمس مع أهمية استشارة أصحاب الأمراض المزمنة للطبيب قبل القدوم لأداء مناسك الحج.

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وأوضحت وزارة الصحة، أنه ولابد من التوجه للطبيب لمن يعاني من الأمراض المزمنة قبل القدوم لأداء مناسك الحج، وكلما زادت عملية ضبط المرض المزمن والسيطرة عليه طبيًا كلما قلت فرص التعرض لضربات الشمس.

وأشار إلى أن كل من يعاني من أي مرض ما يتم تأخير وقتهم لأداء مناسك الحج حتى نهاية اليوم لتكون درجات الحرارة أقل، منوهًا بان النهار والطواف به من الممكن ان يكون غير مناسب لمعظم من يعانون من أمراض مزمنة شديدة.

ووجه متحدث وزارة الصحة السعودية، عدد من الرسائل لحماية الحجاج من الشمس، وضربات الشمس التي تمثل خطر على العديد من الحجاج وبالأخص أصحاب الأمراض المزمنة، قائلًا: لجميع الحجاج ارتفاع درجة حرارة الشمس أو التعرض لها بشكل مباشر من أخطر المهددات على الصحة، لسلامتكم دائمًا استخدموا المظلة الذاتية "الشمسية"، والابتعاد عن أشعة الشمس والمناطق التي ترتفع بها درجات الحرارة.