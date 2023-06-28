الحجاج يتوجهون لمنى غدًا لقضاء أيام التشريق

يبدأ حجاج بيت الله الحرام غدا الخميس في التوجه لمنى لقضاء أيام التشريق الثلاثة الموافق 11 و12 و13 من ذي الحجة.

أيام التشريق

وتعد أيام التشريق، هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسبب التسمية بأيام التشريق؛ لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يبرزونها للشمس، وقيل لأن صلاة العيد بعد شروق الشمس، وهذه الأيام تبع ليوم العيد فسميت أيام التشريق، وقيل لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس

وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، أي أنها أيام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهي الأيام المعدودات التي أمر الله تعالى بذكره فيها في قوله جل شأنه: (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر، فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون).

وهذه الأيام هي التي يبيت الحجيج لياليها في منى فيبيتون ليلة الحادي عشر من شهر ذي الحجة، والثاني عشر، ومن تعجل يغادر "منى" في يوم الثاني عشر بعد أن يرمي الجمرات بعد الزوال، ومن لم يتعجل يبيت ليلة الثالث عشر، ويرمي الجمرات بعد الزوال في يوم الثالث عشر، ثم يغادر منى بعد ذلك

يوم الأضحى

وأيام التشريق الثلاثة بعد يوم الأضحى هي أيام أكل وشرب وذكر لله ـ عز وجل ـ كما قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهذه الأيام المعدودات غير الأيام المعلومات التي جاء ذكرها في قول الله تعالى: (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير).

أيام معلومات

وقال البخاري وابن عباس: "واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر يعني أيام العشر من شهر ذي الحجة، والأيام المعدودات أيام التشريق، وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وقال: وكان عمر يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرًا.