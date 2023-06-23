الحج بلا تصريح محرم شرعًا.. يبدأ بإثم ومعصية

علق د. عواد العنزي، وكيل وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، على الحج بلا تصريح ودخول قانوني، مشددًا على أن هناك من يعتقد أن هذه مخالفة فقط، هي مخالفة ينتج عنها مخالفات وأضرار كثيرة.

الحج بلا تصريح مخالفة وإثم ومعصية:

أوضح "العنزي"، خلال حواره مع "الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن الحج بلا تصريح محرم شرعًا، طاعة ولي الأمر واجبة ولا يصح تجاوز هذه الطاعة، منوهًا بأنه كيف على الحاج أن يدخل لأداء فريضة الحج بطريقة غير شرعية ويكون البداية بإثم ومعصية.

أشار إلى أن التحايل على الأنظمة من أجل أداء مناسك الحج هي مخالفة شرعًا، موضحًا أن هذه الأنظمة وضعت لمصلحة الحجاج، بالإضافة إلى أن الحج بلا تصريح يزيد من تكدس الحجاج واختلاف مسارتهم وإشغال الجهات الأمنية ويترتب عليه تأثير سلبي على الحج.

أكدت السلطات السعودية، أنه تحت شعار "حج بلا مخالف" لا إمكانية لأداء فريضة الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك للقادمين من خارج المملكة، أو للمقيمين إقامة نظامية فيسمح لهم بأداء فريضة الحج وفقاً للشروط والأنظمة المصرح بها.

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نوهت أن الحج دون تصريح يعرض صاحبه لعقوبة الغرامة والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة عشر سنوات لمخالفتك أنظمة الحج، أما للزيارات بأنواعها (عائلية - تجارية - عمل - شخصية - إلكترونية - سياحية - حكومية - مرور) ، وكذلك تأشيرة خدمة الحجاج غير مصرح لهم تأدية فريضة الحج ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للغرامة والإبعاد والمنع من دخول المملكة لمدة عشر سنوات.

أما من يتم ضبطهم ينقلون أو يأوون حجاج دون تصريح سيتعرضون لعقوبات من أهمها، غرامة مالية تصل إلى (50) ألف ريال، والسجن لمدة (6) أشهر، والترحيل والمنع من دخول المملكة إذا كان المخالف مقيمًا، ويتم تشويه سمعة المخالفين بوسائل الإعلام.

أكد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن الحج دون تصريح يعرض "الحاج" لعقوبة الغرامة والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات لمخالفة أنظمة الحج.

حذَّر "حنفي"، في تصريحات خاصة، الزائرين والمعتمرين وحاملي تأشيرة خدمة حجاج، بمغادرة البلاد فور انتهاء مدة التأشيرة، وعدم محاولة أداء فريضة الحج، حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية على أراضي المملكة.