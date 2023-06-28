محافظ الأقصر يشارك الآلاف آداء صلاة العيد بساحة "أبو الحجاج"

أدى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الاربعاء صلاة عيد الاضحي المبارك بساحة مسجد ابو الحجاج ومعبد الأقصر، بمشاركة كل من اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء هشام عبد الغفار مدير أمن الأقصر، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، و وكيل وزارة الأوقاف الشيخ سيد عبدالدايم، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، بمشاركة الآلاف من أهالي الأقصر.

وتقدم محافظ الأقصر بالتهنئة لأهالي المحافظة، وللشعب المصري بمناسبة عيد الاضحي المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، متمنياً دوام السلام والخير على مصرنا الحبيبة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



كانت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، قد جهزت الساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، والتي شملت 1272 مسجد و54 ساحة، تضم 202 مصلى للسيدات، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

