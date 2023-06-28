الأهلي يُفاضل بين 4 مدافعين لضم أحدهم.. أبرزهم بدر بانون

يدرس مسؤلي النادي الأهلي التعاقد مع لاعب في خط الدفاع خلال الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوفه إستعدادا للموسم الجديد.

ويبحث الأهلي في الفترة الحالية عن ضم لاعب مدافع، ويفاضل بين 4 أسماء لضم أحدهم، في إنتظار رأي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

4 مدافعين على طاولة الأهلي

يدخل ضمن دائرة إهتمامات الأهلي في خط الدفاع أكثر من لاعب محلي أمام النادي، على رأس تلك الاختيارات، محمود مرعي مدافع فريق فيوتشر، وأسامة جلال لاعب فريق بيراميدز

بجانب ثنائي أجنبي وهم: زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري حيث كشفت صحيفة " dzfoot " الجزائرية، إن النادى الأهلى مهتم، أكثر من أى وقت مضى، بالتعاقد مع المدافع الجزائري البالغ من العمر 24 عامًا خلال فترة الانتقالات لتدعيم صفوفه

كما أن هناك إقتراح بعودة لاعب الأهلي السابق ب

در بانون لصفوف الفريق مرة أخري، ولكن تنتظر إدارة الأهلي رأي السويسري مارسيل كولر للدخول في مفاوضات رسميه مع الاعبين.

في سياق متصل يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهه كاس السوبر الافريقي أمام اتحاد العاصمه الجزائري، والذي تستضيفه المملكه العربيه السعوديه، احد ايام 11 او 12 او 13 من شهر اغسطس المقبل على ملعب الجوهره المشعه في مدينه الملك عبد الله الرياضيه بالعاصمه السعوديه الرياض.

ويخوض الاهلي مواجهه كاس السوبر الافريقي المقبله بوصفه بطلا للنسخه الاخيره من مسابقه دوري ابطال افريقيا والتي توج بها على حساب الوداد المغربي بعد الفوز في القاهره على ملعب استاد القاهره الدولي بثنائيه مقابل هدف ثم التعادل الايجابي في الدار البيضاء بهدف لكل فريق عبر راسيه المدافع محمد عبد المنعم في الدقيقه 77 من اللقاء.

بينما يخوض الفريق الجزائري المواجهه باعتباره بطل النسخه الاخيره من مسابقه الكونفدراليه الافريقيه.

كما يستعد الفريق الاول بالاهلي لملاقاه نظيره البنك الاهلي على ملعب استاد القاهره الدولي في تمام الثامنةو النصف من مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجوله 32 من بطوله الدوري الممتازه الذي يعتلي الاحمر صدارته برصيد 65 نقطه ليقترب من حصد اللقب المحلي بعد غيابه عن خزائنه لموسمين شهدان تتويج الزمالك باللقب.