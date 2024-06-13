البورصة تستقبل عيد الأضحى المبارك بمكاسب 23.5 مليار جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس ختام جلسات الأسبوع وقبل عطلة عيد الاضحى المبارك.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 23.5 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.793.7 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1%، ليصل إلى مستوى 26417 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 5929 نقطة.

قفز مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 8555 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 2 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 2.8 مليار جنيه.