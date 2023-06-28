غدا.. الأهلي يستأنف مواجهاته بالدوري بملاقاة البنك

يستأنف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهاته ببطولة الدوري الممتاز بملاقاة نظيره البنك الاهلي في تمام التاسعه والنصف مساء غد الخميس على ملعب استاد القاهرة الدولي لحساب منافسات الدوله 32 من بطوله الدوري الممتاز.



ومن المقرر اذاعه اللقاء عبر شبكه قنوات اون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحليه المصريه على صعيدي الانديه والمنتخبات.

ويخوض الاهلي المواجهه في ظل اقترابه كثيرا من حصد لقب الدوري الممتاز الذي يعتلي صداره ترتيبه برصيد 65 نقطه وله لقاءات مؤجله عن اقرب ملاحقين نادي بيراميدز الذي يحتل وصافه الترتيب.

بينما ياتي فريق البنك الاهلي في الترتيب ال 11 برصيد 35 نقطه ويطمح لتحقيق نتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي بطل افريقيا للبقاء على حظوظه في التواجد بالدوري الممتاز خلال نسخه العام المقبل.

تأهل الأهلي بالكأس..

كان الاهلي قد حسم اخيرا تاهله الى دور 16 من مسابقه كاس مصر عقب فوزه الصعب على نظيره منتخب السويس بهدف من دون رد جاء في الدقائق الاخيره من زمن اللقاء الذي اقيم على ستاد القاهره الدولي عبر اقدام اللاعب حسين الشحات الذي جدد تعاقده مع النادي الاهلي الساعات الاخيرة.

واكمل النادي الاهلي مرانه الجماعي امس الثلاثاء عصرا استعدادا لمواجهته المقاتله امام البنك الدولي واشرف المدير الفني الاحمر مارسيل كولر على تدريبات فنيه وبدنيه مكثفه من اجل وصول لاعبي الى اعلى مراحل الاستشفاء والجاهزية الفنية بعد ضغط المواجهات الذي تعرض له لاعبه الاحمر خلال شهر يونيو الجاري وكان على راسهم خوض مواجهتي نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد المغربي الذي فاز فيه الاحمر ذهابا على ملعب القاهرة الدولي بثنائية مقابل هدف ثم التعادل الايجابي بهدف لمثله على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء إيابا.