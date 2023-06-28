مستشار الرئيس: واجب الكوادر الطبية يفرض عليهم العمل في الإجازات والأعياد(شاهد)

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن واجب الكوادر الطبية يفرض عليهم العمل في الإجازات والأعياد الرسمية.

وأضاف "تاج الدين" أن احتفالات العيد تشهد زحاما بالحدائق والمنتزهات التي تشهد حوادث طارئة، لافتا إلى أن الخدمات الطبية قد تكون خدمات طبية عاجلة تقوم بها فرق الإسعاف والطوارئ لنقل أي حالة عاجلة من أماكن الحدث وأماكن الشكوى لمراكز ومستشفيات طبية لحل هذه المشكلة.

وأشار إلى أن سيارة الإسعاف مجهزة للتعامل مع الطوارئ ونقل الدم، هذا إلى جانب أن كل المستشفيات بمختلف المحافظات تضم كوادر طبية جاهزة على مدار 24 ساعة في مختلف التخصصات، وهناك فريق طبي آخر تحت الطلب حال الحاجة للجراحات العاجلة.

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وواصل تاج الدين أن هناك نوعا من الاستنفار بالنسبة للقطاع الطبي؛ لتقديم الخدمات خلال الأعياد، مضيفا أن كل المستشفيات تضم قسم طوارئ وقسم حوادث لاستقبال الحالات العاجلة على مدار الـ24 ساعة ومجهزة بالكوادر الطبية والتمريضية والمعامل والأشعة وبنوك الدم وحجرات العمليات والعناية المركزة.

وأكمل أن هناك توجيها لقطاع الطب الوقائي بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، وأماكن بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة، وأيضًا منافذ بيع اللحوم المصنعة، موضحا ذلك للتأكد من صحتها وسلامتها قبل تقديمها للمستهلكين، بالإضافة إلى متابعة المرور على المجازر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، كما وجه بتكثيف الحملات الوقائية لمكافحة البعوض والحشرات.

وأتم حديثه خلال تصريحاته عبر فضائية “القناة الأولى”، اليوم الأربعاء، قائلا: "أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات، خصوصا المستشفيات الواقعة بالمدن الساحلية والطرق السريعة والصحراوية، وذلك لضمان تقديم الخدمة الطبية والعلاجية الشاملة بأسرع وقت، كما تابع منظومة العمل بمبادرة “100 يوم صحة”.