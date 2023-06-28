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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

حجاج بيت الله.. الطرق الصحيحة لرمي الجمرات

رمي الجمرات
رمي الجمرات

رمي الجمرات، هي أحد الأركان الأساسية لفريضة الحج، إذ يجب على الحاج بعد النزول من عرفات وقضائه ليلة عيد الأضحى المبارك في مشعر مزدلفة، قيامه برمي الجمرات في منى مع أول أيام العيد، ويواصل رميها حتى يوم الثالث عشر من ذي الحجة.

ويقوم الحجاج أثناء رمي الجمرات، ببعض الأفعال الخاطئة، لذا توضح "الوفد" الطريقة الصحيحة لرمي الجمرات في مشعر منى.

الطريقة الصحيحة لرمي الجمرات

في أول أيام عيد الأضحى، يرمي الحاج 7 حصيات في جمرة العقبة الكبرى فقط.

يواصل الحاج رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة 11 و 12 و 13 من شهر ذي الحجة.

يجوز أن يكتفى الحاج في رمي الجمرات في يومين فقط من أيام التشريق، وذلك إذا كان متعجل.

على الحاج مغادرة منى قبل غروب الشمس، لأن هناك مذهبًا فقهيًا يلزمه بالمبيت في منى إن غربت عليه الشمس.

يستحب الإكثار من الأذكار، وأفضلها قراءة القرآن، ويحمد اللّه ويكبر ويهلل ويسبح ويدعو كثيرًا.

ولا يشترط أن تصطدم الجمرات عند رميها بالحائط ويكتفي بوقوعها في الحوض.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية والمملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء 27 يونيو، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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