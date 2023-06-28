حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مشعر مزدلفة

استقر حجاج بيت الله الحرام في مشعر مزدلفة ليلة الأربعاء، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات في أولى خطوات أداء فريضة الحج.

وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبدأوا في التقاط الجمار.

ويبيت ضيوف الرحمن هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد (عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعدّ هذه النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم .

ووقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات، الثلاثاء، وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اكتمال عمليات التفويج والتصعيد إلى مشعر عرفات، وخلو مشعر منى من الحجاج اليوم، منذ الساعة الـ10 صباحًا.

وبلغ إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1444هـ نحو 1845045 حاجًّا، منهم (1660915) حاجًّا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 184130 حاجًّا من مواطنين ومقيمين.

