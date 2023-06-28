محافظ بورسعيد يستقبل وفد الكنيسة والمهنئين بعيد الأضحي المبارك

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة والأنبا تادرس مطران بورسعيد ورجال الكنيسة للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بالديوان العام.

محافظ بورسعيد يتقدم بالتهنئة للقيادات التنفيذية ورجال الكنيسة

وتقدم محافظ بورسعيد، بالتهنئة لجموع الحاضرين، موجهًا رسالة بضرورة إظهار البهجة والفرحة بقدوم العيد و شكر الله على دوام نعم الإستقرار والأمان والرخاء على أسرنا ومصرنا الحبيبة، كما رحب بوفد المهنئين من شركاء الوطن الواحد الإخوة الأقباط، مؤكدًا أنه ليس بجديد على أشقائنا مشاركتنا الأفراح والأحزان.

وأشاد محافظ بورسعيد، بروح الإخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد، مؤكدًا أن المحافظة تشهد في الوقت الحالي طفرة في المشروعات التنموية والقومية والخدمية للمرة الأولى في جنوبها وشرقها وغربها، والتي ساهمت في جعل بورسعيد في مصاف المدن النموذجية ويشيد بها القاصي والداني والمشروعات التي تم تنفيذها في جميع القطاعات وبمختلف الأحياء، وأن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتهيئة المناخ المناسب والأمن لأبناء بورسعيد وزائريها من جميع المحافظات للاستمتاع بأجازة عيد الأضحى المبارك.

محافظ بورسعيد يستقبل رجال الكنيسة