"الغضبان" يقدم التهنئة بالعيد لقوات أمن بورسعيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بأسمى معاني التهنئة لرجال الشرطة من الضباط والأفراد والجنود بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال زيارته التي قام بها لإدارة قوات أمن بورسعيد.

محافظ بورسعيد يتقدم بالتهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وكان في إستقباله اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية.

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وأشاد محافظ بورسعيد، بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن وتأمين المواطنين والمنشآت وتطبيق قرارات الدولة فى الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الإستقرار السائدة والتصدي للخارجين عن القانون، وأن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار فضلا عن معاونة الأجهزة التنفيذية في خروج عيد الأضحى وجميع المناسبات والإحتفالات والفاعليات بأفضل صورة لها وتوفير الأمن والطمأنينة لدي المواطن، حيث الشرطة تلعب دورا كبيرا في المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها المحافظة من خلال توفير عنصر الأمن والأمان لها .

محافظ بورسعيد يتقدم بالتهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محافظ بورسعيد يتقدم بالتهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الأضحى المبارك