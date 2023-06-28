عاجل
صفاء أبو السعود عن تكريم انتصار السيسي لها: مفاجأة غير متوقعة| فيديو حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة 100 ألف مُصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك
الأربعاء 28 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

"الغضبان" يقدم التهنئة بالعيد لقوات أمن بورسعيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محافظ بورسعيد يتقدم
محافظ بورسعيد يتقدم بالتهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الأضحى

تقدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بأسمى معاني التهنئة لرجال الشرطة من الضباط والأفراد والجنود بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال زيارته التي قام بها لإدارة قوات أمن بورسعيد.

محافظ بورسعيد يتقدم بالتهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

txt

بورسعيد تتزين فى صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك

txt

عيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يؤدي صلاة العيد مع سكان الحي الإماراتي

 وكان في إستقباله اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية.

اقرأ ايضًا.. سويلم يتفقد حالة الري بترعة بورسعيد ومناسيب محطة مياه الشرب

وأشاد محافظ بورسعيد، بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن وتأمين المواطنين والمنشآت وتطبيق قرارات الدولة فى الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الإستقرار السائدة والتصدي للخارجين عن القانون، وأن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار فضلا عن معاونة الأجهزة التنفيذية في خروج عيد الأضحى وجميع المناسبات والإحتفالات والفاعليات بأفضل صورة لها وتوفير الأمن والطمأنينة لدي المواطن، حيث الشرطة تلعب دورا كبيرا في المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها المحافظة من خلال توفير عنصر الأمن والأمان لها .

 

محافظ بورسعيد يتقدم بالتهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
محافظ بورسعيد يتقدم بالتهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
محافظ بورسعيد يتقدم بالتهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

مواد متعلقة

بورسعيد تتزين فى صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يؤدي صلاة العيد مع سكان الحي الإماراتي

وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتفقدان منظومة مياه الشرب

وزارة العمل تنظم زيارة لمنشآت بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

نقابة النقل تُدين مقتل سائق بموقف بورسعيد وتطالب بتشديد الرقابة على "مواقف السيارات"

وزير الصحة يتابع سير العمل بمستشفيات بورسعيد

سويلم يتفقد حالة الري بترعة بورسعيد ومناسيب محطة مياه الشرب
الجريدة الورقية