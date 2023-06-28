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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

بورسعيد تتزين فى صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك

بوابة الوفد الإلكترونية

تزينت شوارع وميادين بورسعيد بالبالونات فى صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك إبتهاجا بقدوم العيد ، وإنتشرت فوق أسطح المنازل أكياس البالونات التى أطلقها الأهالى عقب الإنتهاء من صلاة العيد فى الساحات المخصصة لذلك بجميع الأحياء.

وقد شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال جولته عقب الصلاة إحتفالات المحافظة وأبنائها في الحي الإماراتي بجنوب بورسعيد ، وقام بجولة بمركز شباب الشيخ زايد بالحي الإماراتي لمشاركة رواد المركز الإحتفال بقدوم العيد ،  وقدم المحافظ التهنئة للمواطنين مطالبهم بإستغلال أجازة العيد لتجديد أواصر الصلة بين الأسر  والإستمتاع بزيارة المعالم الترفيهية والحضارية بالمحافظة . 

 

الجريدة الورقية