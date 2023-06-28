حبس 3 متهمين بالتعدي على مواطن بالأسلحة البيضاء

قررت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، حبس 3 متهمين في مشاجرة بينهم استخدموا فيها الأسلحة البيضاء، بسبب خلافات على مستلزمات هاتف محمول، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كانت رصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات فيسبوك، أظهر قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب وتمزيق ملابسه.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص «مالك محل لبيع الهواتف المحمولة، وبائعان بذات المحل"، لاثنين منهم معلومات جنائية ويقيمون بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لعدم رغبة مالك المحل في استرداد مستلزمات هاتف محمول، قام المذكور بشرائها من المحل قبل فترة، فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدي على الشخص الظاهر بمقطع الفيديو على النحو المشار إليه.