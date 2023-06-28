عاجل
قوات الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى 100 ألف مُصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك
الأربعاء 28 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

تجديد حبس ديلر الهروين في الإسماعيلية

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة فايد الجزئية، تجديد حبس عنصر إجرامي يدعي "علي، س"- له معلومات جنائية" - مقيم بشارع المطافي دائرة المركز، لحيازته (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام)، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

نيابة السلام تقرر حبس شخصين لتجارتهما بالمخدرات

حبس 9 عناصر إجرامية قبل ترويجهم المخدرات فى ليلة العيد

 

مباحث مركز فايد بالإسماعيلية، تمكنت من ضبط عنصر إجرامي  يدعي "علي، س"- له معلومات جنائية" - مقيم بشارع المطافي دائرة المركز، وبحوزته (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام).

 

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

 

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.


 

مواد متعلقة

حبس متهم ضُبط بـ 2 كيلو حشيش فى الشروق

حبس متهم روّج الاستروكس في السلام

حبس مروج لمخدر الاستروكس 4 أيام

حبس شخصين بتهمة سرقة مبلغ مالي من سيارة بالسيدة زينب

حبس حارس عقار متهم بسرقة ساكن في مدينة نصر

حبس عصابة سرقة المواطنين بمنطقة الساحل
الجريدة الورقية