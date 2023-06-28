توافد مواطني الدقهلية على الحدائق والمتنزهات في أول أيام عيد الأضحى المبارك

توافد العديد من المواطنين من قرى ومدن محافظة الدقهلية، على الحدائق والمتنزهات وشواطئ مدينة جمصة، للاحتفال عيد الأضحى المبارك وسط الطبيعة الخلابة والزهور والأشجار.

خروج المواطنين للاحتفال في أول أيام عيد الأضحى المبارك

وحرصت أسر قرى ومدن الدقهلية، على اصطحاب أولادهم لحدائق الدقهلية اليوم والاستمتاع بالمناظر الطبيعية التي تتمتع بها الدقهلية، كما حرصوا على اللعب واللهو وسط الحدائق والتقاط الصور التذكارية بصحبة ذويهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



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وأجرت إدارة الحدائق بمحافظة الدقهلية، الصيانة الدورية لها كما تم دهان البلدورات للإستمتاع بالمساحات الخضراء والمراجيح وذلك وجود أمنى مكثف لتأمينهم وانتشار عربات الإسعاف فى الطرق والميادين العامة تحسبا لأية طوارئ.

وتعد محافظة الدقهلية من أهم المحافظات، من حيث الموقع الاستراتيجي وقربها من القاهرة والمحافظات المجاورة، وكونها تضم مساحات خضراء وشواطئ متميزة على مدينة جمصة، لذلك تعتبر قدوم الأعياد موسم سياحى مهم حتى نهاية الصيف وتسعى المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لزيادة عدد الرواد والرحلات خلال هذه الفترة.



الاحتفالات بحدائق محافظة الدقهلية في أول أيام عيد الأضحى المبارك

وكانت محافظة الدقهلية، قد استعدت لعيد الأضحى المبارك، من خلال تطوير الشواطئ والمتنزهات والأندية والحدائق فى جميع مراكز ومدن المحافظة، وتم التشديد على المسؤولين من رؤساء الأحياء والمدن لتحقيق عنصر الأمان والنظافة فضلا عن قيام إدارة المرور بالتنسيق مع إدارة المواقف لتنظيم حركة المرور و انتقال المواطنين وتوفير وسائل النقل بين جميع المدن والمراكز والقرى مع تكثيف الحملات المرورية لضمان انضباط السائقين والتصدي للمخالفين.



وقامت رئاسة مدينة جمصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لظهور المدينة فى أبهى صورها وتم على رفع درجة الإستعداد القصوى بمصيف جمصه السياحى، وتضافر جهود كافة قطاعات الخدمات والمرافق وخاصة الخدمات الصحية والتموينية ومياه الشرب والصرف الصحى وتعظيم العمل فى رفع القمامة أولا بأول وتكثيف أعمال النظافة ورش الناموس وتوافر خدمات الإسعاف على الشواطئ وتوفير المنقذين.

بالإضافة إلى انضباط أعمال أبراج المراقبة على الشاطئ للتفاعل مع أية أحداث فورا بتنسيق وتعاون تام من الوحدة المحلية لمدينة جمصه لتوفير جميع الخدمات لرواد المصايف خلال فترة العيد، من ناحية النظافة وكافة المرافق لإستقبال الزوار وكذا زيادة عدد فرق الإنقاذ على الشاطئ وتمركز الإسعاف عليه التجاوب الفوري مع الطوارئ .

شواطئ محافظة الدقهلية في أول أيام عيد الأضحى المبارك