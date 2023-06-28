المصريون يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى المبارك بالحدائق والمتنزهات| شاهد

يحتفل المصريون، بأول أيام عيد الأضحى المبارك بالحدائق والمتنزهات، وشهدت حديقة الحيوان اقبالا كبيرًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، بالإضافة إلى ممشى اهل مصر الذي شهدى إزدحاما كبيرًا من المواطنين الذين جاءوا من مختلف المحافظات للاحتفال بعيد الأضحى .

وشهدت الحديقة الدولية ، توافد المئات من الأسر المصرية مصطحبين أطفالهم، لترويح عنهم خلال عطلة عيد الأضحى، والاحتفال بأول أيام العيد وسط المساحات الساشعة من الأراضي الخضراء ، ومدينة الألعاب وفقرات ترفيهيه مخصصة للأطفال.

وفي القناطر الخيرية، خرج المواطنين مستقبلين الهواء والخضرة والماء، مبتهجين بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، مستقلين المراكب والشراع النهرية في سعادة وسرور.

إحتفالات المصريين بأول أيام عيد الأضحى

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة اكسترا نيوز.

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