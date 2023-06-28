محافظ الدقهلية يلتقي المواطنين ويهنئهم بعيد الأضحى المبارك

أدى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك من داخل مسجد النصر بالمنصورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية للمحافظة ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، والعميد وائل ابو الفتوح مدير المخابرات الحربية ، والعقيد أحمد الدغيدي نائب المستشار العسكري للمحافظة ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ، والدكتور محمد رشوان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالدقهليه ، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، ومديري المديريات ورؤساء المركز والمدن والأحياء .

فضل الأعياد في الإسلام

هذا وقد ألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة عيد الاضحي المبارك تحدث فيها عن فضل الأعياد في الإسلام ودورها في الترويح عن النفس ، وعن عالمية الرسالة المحمدية وحرص النبي " صلى الله عليه وسلم " على امته والناس أجمعين وأن جميع الأنبياء والمرسلين دينهم واحد وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده ، كما تحدث أيضاً عن أعمال يوم النحر بالنسبة للحجاج وبالنسبة لغير الحاج ، وان من درس يوم النحر الثقة في الله وان الله منجز وعده ، وأن شعيرة الأضحية سنة اتفقت عليها جميع الشرائع لما فيها من معاني التراحم والتكافل والإنسانية..

وعقب الانتهاء من صلاة العيد التقي "المحافظ" بالمواطنين وقدم لهم التهنئة ولشعب الدقهلية وشعب مصر العظيم جميعاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا أن يديم الله سبحانه وتعالى نعمه الأمن والأمان علينا وأن تشهد مصرنا الغالية مزيدا من التقدم والرخاء .

واكد " مختار " علي أن العيد هو يوم فرح وسرور مؤكدا على ضرورة أن ندخل الفرح والسرور علي الأيتام وكبار السن وذوي الهمم في هذا اليوم المبارك وأن ننشر الحب والسلام في هذا اليوم .

وأشار " المحافظ " الي أن اليوم هو يوم النحر وتوزيع الأضحية علي الفقراء والمساكين والاقارب لإدخال السرور عليهم ، وأيضاً هو يوم التراحم فعلي الجميع المبادرة بالعفو والمغفرة ونبذ الخصام وصلة الأرحام وادخال السرور علي الأهل والأصدقاء .

واكد " مختار " أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية اللازمة لتأمين احتفال المواطنين بمظاهر العيد من خلال التنسيق والتعاون بين مديرية أمن الدقهلية لتأمين الشوارع ومديرية الصحة بالدقهلية من خلال استعداد المستشفيات لاستقبال اي حالات طارئة ، مشيراً إلي أن غرفة عمليات المحافظة تعمل علي مدار اليوم لتلقي الشكاوي من المواطنين .



