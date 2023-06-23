طريقة عمل صينية لحم الريش المشوي
يفضل الكبار والصغار تناول اللحم المشوي لمذاقها الذكي مما يدفع الأمهات على تحضير اللحم بشكل مختلف.
وتحتل وصفة لحم الريش المشوي مكانة خاصة بين الأصناف الشهية لذا نقدم لكٍ طريقة تحضيرها لتسعدي بها أسرتك خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
المقادير
- لحم الريش : 500 غراماً (لحم خروف)
- الثوم : 4 فصوص (مهروس)
- أعشاب : ملعقة كبيرة (مجففة)
- روزماري : ملعقة كبيرة (مجفف)
- ملح : ملعقتان صغيرتان
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان
طريقة التحضير
1. سخني الفرن على درجة حرارة 400.
2. سخني ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في مقلاة واسعة غير لاصقة على نار عالية و اقلي ريش اللحم فيها على الجهتين لمدة 3 دقائق حتى تتحمر.
3. انقلي الريش لطبق الفرن وتبليها بالملح والفلفل والأعشاب المجففة والروزماري المجفف وباقي كمية زيت الزيتون.
4. غطي الطبق بورق القصدير وأدخليه للفرن لمدة 45 دقيقة.
5. احرصي على مراقبة اللحم وإذا احتاج يمكنك إضافة نصف كوب من الماء لتسريع النضج.
6. قدميه ساخنا إلى جانب الخضار أو الأرز.
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