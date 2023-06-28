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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

3 وصفات طبيعية تفتح وجهك في العيد

وصفات تفتيح البشرة
وصفات تفتيح البشرة

تبحث النساء على وصفات طبيعية وسريعة تعمل على تفتيح البشرة لأول مرة، لتطبيقها في العيد، وتحصل على بشرة صحية ونظيفة، وفيما يلي نقدم لك خلطات طبيعية عليك استخدامها.

ترطيب وتبييض البشرة

العسل والأفوكادو

مزيج العسل والأفوكادو مثالي لتبييض وتفتيح البشرة قبل العيد.. ولتحضير خلطة العسل والأفوكادو:

اهرسي ثلاث شرائح ناضجة من الأفوكادو جيداً.

ثم أضيفي إليها ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، وبضع نقاط من الليمون الحامض.

حرّكي المزيج جيداً وطبقيه على بشرة وجهك.

اتركي الخليط مدة عشر دقائق، من ثَم نظّفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء البارد.

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الموز وماء الورد

اهرسي نصف حبة ناضجة من الموز جيداً، ثُم أضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من ماء الورد. 

حركي المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. 

وبعد ذلك طبقي الخليط على بشرة وجهك بعد تنظيفها بشكل جيد، واتركيه لمدة ربع ساعة، من ثم، اشطفي وجهك بالمياه الفاترة.

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بياض البيض وزيت الزيتون

اخفقي بياض بيضة واحدة، وأضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. 

من ثم، اهرسي شريحتين من الموز جيداً، وأضيفيها إلى بياض البيض وزيت الزيتون.

امزجي المكونات إلى أن تصبح ذات قوام كريمي، ثم طبقيها على بشرة وجهك بحركات دائرية بأطراف أصابعك.

اتركي المزيج ربع ساعة على وجهك، بعدها قومي بتنظيفه وتشطيفه بالماء الدافئ.

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