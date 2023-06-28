سانتو يطلب الاستغناءعن ثنائي اتحاد جدة السعودي

طلب نونو سانتو مدرب اتحاد جدة السعودي، من إدارة النادي الاستغناء عن ثنائي العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قناة الكأس القطرية قالت إن الجهاز الفني لفريق اتحاد جدة بقيادة نونو سانتو طلب رحيل الثنائي حمدان الشمراني وعبدالرحمن العبود، نظرا لعدم حاجته إليهما خلال الموسم المقبل في بطولة دوري روشن السعودي.

وأضافت القناة الرياضية عبر منصتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “ هناك محاولات من إدارة نادي الاتحاد لإقناعه باستمرار الثنائي في الموسم الجديد ”.

وتعاقد نادي اتحاد جدة السعودي مع صفقتين حتى الأن خلال الميركاتو الصيفي هما نجولو كانتي وكريم بنزيما.

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، تعاقده رسميا مع الفرنسي نجولو كانتي، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي عبر تويتر يحمل عنوان "لا تصدق الشائعات، كانتي اتحادي".

وظهر الفرنسي كانتي في مقطع فيديو قصير قال خلاله لاعب اتحاد جدة الجديد: "مهلا، هل صدقت ضلك؟، توقف لا تستمعوا للأخبار الكاذبة، أنا نمر الآن".

كانتي أفضل لاعبي خط الوسط في العالم

وُلد كانتي في باريس لأبوين ماليين، بدأ حياته المهنية في سن الثامنة في جي اس سوران في الضواحي الغربية للعاصمة، حيث بقي هناك لمدة عقد، ووفقًا لمساعد المدرب بيير فيل، بقي كانتي خارج رادار الفرق الكبيرة بسبب حجمه الصغير وأسلوبه غير الأناني في اللعب.

من خلال اتصالات رئيس سوران في عام 2010، انضم إلى فريق الاحتياط في بولون، شارك في أول مباراة احترافية له في المباراة الأخيرة من موسم الدوري الفرنسي الدرجة الثانية في 18 مايو 2012.

نغولو كانتي من مواليد 29 مارس 1991، يعتبره الكثيرون أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، تمت الإشادة به على نطاق واسع لمساهماته الدفاعية ومعدل العمل المرتفع لديه.

عند مشاركته لأول مرة بشكل احترافي مع بولون في عام 2012، لعب كبديل في مباراة واحدة في دوري الدرجة الثانية، ولعب موسمًا كاملاً في الدرجة الثالثة في العام التالي.