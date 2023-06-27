أفضل الوجهات الشاطئية لقضاء إجازة العيد.. مصيف بـ 300 جنيه (فيديو)

قدم معتز محمد، مدون رحلات، أفضل قائمة بالأماكن لقضاء إجازة العيد.

ووجه المواطنين بقضاء إجازة العيد في مدينة بورسعيد بدلًا من الإسكندرية في رحلة تبلغ قيمتها 300 جنيه.

ولفت إلى أن هناك العديد من الأماكن الدخول بها دون أي رسوم، منوهًا إلى أن بورسعيد تطورت بشكل كبير وتعد وجهة مميزة للترفيه.

ورشح "محمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، للمواطنين أن تكون مدينة الإسماعيلة هي الوجهة الترفيهية الثانية لهم في إجازة العيد، وهناك عدد من الأماكن كفلل هيئة قناة السويس، ومزارع المانجو.

وأشار إلى أن هناك وجهة أخرى وهي "مالديف" مصر مدينة مرسى مطروح، والتي بها عدد من الشواطئ الجميلة، ويمكن أن تكون تكلفة السفر إليها لـ3 ليالي بـ500 جنيه للشخص الواحد.

ولفت إلى أن لبنان تعد من أرخص الدول التي من الممكن قضاء إجازة العيد فيها، كاشفا أن متوسط الطيران إلى لبنان يبلغ 7 آلاف جنيه، ويكون متوسط الفندق ليلية واحدة 20 دولار، ودولة تركيا هي المزار الثاني للمواطنين المصريين.