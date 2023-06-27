المخابز البلدية تعمل طوال أيام عيد الأضحى

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن عمل المخابز البلدية أيام عيد الأضحى المبارك، موضحة أنه سيكون هناك استمرار لعمل المخابز البلدية، أيام عيد الأضحى، لإنتاج الخبز البلدي المدعم وطرحه للمواطنين بأسعار مخفضه طوال فترة الإجازة.

المخابز البلدية تبيع العيش للمواطنين في العيد:

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، استمرار تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف يوميًا، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.

وتم افتتاح 8015 منفذًا لمشروع جمعيتى وجارى استكمال تشغيل 100 منفذ ضمن المرحلة الرابعة من المشروع والتي تستهدف تغطية القرى الأكثر احتياجًا وقرى مبادرة حياة كريمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة.

المخابز البلدية

وفي سياق آخر، كثفت الوحدات المحلية جنوب وشمال محافظة المنيا، من الحملات التموينية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وذلك بهدف تحقيق الانضباط وإحكام الرقابة ومنع الغش التجاري، والتأكد من مدى توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.



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من جانبها، حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، 282 مخالفة تموينية، تنوعت ما بين (نقص وزن ـ بيئة ـ عدم إعلان عن الأسعار ـ بيع لحوم مذبوحة خارج السلخانة)، كما تم ضبط 2 طن دقيق مدعم، وطن ملح طعام وطن مكرونة و2 طن سكر وربع طن لحوم مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدات المحلية لمركزى أبو قرقاص وديرمواس جنوب المنيا، حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية، بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط المخالفات كافة، والتأكد من جودة الخبز المنتج، وأسفرت الحملات عن تحرير 81 مخالفة تموينية، إذ جاءت المخالفات، ما بين (نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ـ نظافة ـ ميزان حساس ـ عدم صرف بون ـ عدم وجود سجل ـ عدم الإعلان).

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، حملة تفتيشية ورقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والقرى لضبط الأسعار، إذ شملت الحملة المخابز بقرى الوحدة المحلية لمجلس قروي أبو عزيز، وأسفرت عن تحرير 22 محضر تمويني متنوع، منها 17 محضرًا للمخابز البلدية.