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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

غادة وردة تحقق ميدالية في بطولة العالم للسباحة

غادة وردة
غادة وردة

صرحت  غادة وردة لاعبة منتخب السباحة بالزعانف أن الميدالية الفضية التي حققتها في سباق 1500 م مونو بنات ببطولة العالم  هي الأصعب بالنسبة لها خاصة في ظل المنافسة القوية مع دول العالم.

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شددت غادة عن كامل  سعادتها بتحقيق الميدالية التي لها طعم مختلف خاصة أنها على أرض مصر ، مضيفة أنها حققت ميداليتين من قبل في بطولة العالم بإيطاليا ، لكن تظل الميدالية في بلدها لها مذاق مختلف.

تصريحات غادة وردة

أكدت غادة إنها تتمنى أن تواصل حصد الميداليات في كل بطولة تشارك بها خاصة بطولات العالم و أنها تسعى دائما لحصد الذهب والمركز الأول  لرفع اسم مصر في منصات العالم ، وعن مستوى لاعبي منتخب مصر للسباحة بالزعانف قالت غادة : مستوى اللاعبين المصريين تطور كثيرًا قمنا بتحسين أرقامنا الشخصية خلال بطولة العالم الحالية  و حققنا 14 ميدالية رغم صعوبة المنافسة  وهو إنجاز كبير.

 

وأشارت :"عن الإعداد قبل البطولة قالت بطلة المنتخب المصري : خضنا معسكرًا مغلقًا لمدة شهر ونصف الشهر ،قبل البطولة كنا نتدرب صباحاً ومساء و التدريبات كانت قوية جداً والحمدلله التمرين أتى بثماره ".

 

أتم حديثها  :" ووجهت غادة الشكر لكل من يدعمها خاصة والدتها التي تحرص على التواجد معها دائمًا في كل المنافسات التي تشارك بها و التي تبذل مجهوداً كبيراً لدعمها ومساندتها.

 

و حقق منتخب مصر لناشئي السباحة بالزعانف إنجازًا تاريخياً لأول مرة في بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف في نسختها الـ 18 والتي أقيمت بمصر بعد احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الميداليات برصيد 14 ميدالية متنوعة بواقع 4 ذهبيات و 4 فضيات و 6 برونزيات.

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