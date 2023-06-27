عبدالجليل: أرشح نجم الأهلي للانتقال للقلعة البيضاء خلال الموسم الجديد

رشح محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق نجم النادي الأهلي للانتقال إلى القلعة البيضاء في ميركاتو الصيفي القادم حيث يحتاج الفارس الأبيض لتدعيم في المركز الظهير الأيسر.

أكد محمد عبد الجليل في تصريحات إذاعية عبر برنامج بوكس تو بوكس أحمد أيمن منصور مناسب للقلعة البيضاء خلال الموسم الجديد.

أكد عبد الجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الأفضل للزمالك هو التعاقد مع أيمن أشرف بسبب خبراته الكبيرة ، وهو أفضل بكل تأكيد من أحمد أيمن منصور للفريق الأبيض لحل أزمه خط الظهير الأيسر خلال الموسم الجديد".



أكمل: "مباراة منتخب مصر ومالي صعبة للغاية، خصوصا أن المنافس لديه عناصر مميزة".



أتم حديثة : "ميكالي قدم مباراة جيدة مع منتخب مصر امام النيجر، لكن كان المشكلة في احراز الاهداف واللمسة الأخيرة لم نكن موفقين".

في سياق مٌتصل ،يلتقي الزمالك بنظيره فريق غزل المحلة مساء اليوم الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022-2023.

ويدخل الفارس الأبيض المباراة وهو يحتل المركزالرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، بعدما لعب الأبيض 30 مباراة، حقق الفوز فى 15 لقاء ، وتعادل فى 8 وتلقي 7 هزائم هذا الموسم .

علي الجانب الأخر يتواجد الفريق الكروي بنادي غزل المحلة في المركز السادس عشر، برصيد 32 نقطة جمعهم من 31 مباراة انتصر زعيم الفلاحين فى 8 مواجهات ، وتعادل في 8 وخسر 15مباراة.

يسعي الكولومبي خوان كارلو أوسوريو في تحقيق الفوز على غزل المحلة من أجل مواصلة التواجد في المربع الذهبي هذا الموسم ، فيما ترغب كتيبة رضا في خطف نقطة واحدة على الأقل من أجل الأبتعاد عن مراكز الهبوط.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الزمالك وغزل المحلة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

تذاع مباراة الزمالك وغزل المحلة بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات البطولة.