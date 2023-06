الفعاليات الكاملة لمهرجان الحمامات الدولي في تونس

تنطلق فعاليات مهرجان الحمامات الدولي بتونس خلال يوليو القادم، بعدد كبير من الأنشطة الفنية والموسيقية والغنائية، والتي تستمر حتى نهاية الشهر.

فعاليات مهرجان الحمام الدولي 2023

ويحتفي المهرجان بإبداعات الشبان ليكون الجمهور على موعد مع فنانين لفتوا إليهم الأنظار سواء في تونس أو العالم العربي على غرار الاردني"عزيز مرقة" والموريتانية"نورا منت سمايلي" و"نضال اليحياوي" وآية دغنوج"من تونس وغيرهم ،كما ستكون لموسيقى " الراب" مكانتها من خلال عدة عروض لفنانين من تونس ومن الخارج.

8 يوليو 2023: حفل الافتتاح : عرض " برومثيوس- الكنغر الأزرق" الذي يجمع فنانين من تونس و سيموني مانينو إيطاليا

9 يوليو 2023 : آية دغنوج - النغار (تونس)

10 يوليو 2023 :حفلة محمد الجبالي- (تونس)

11 يوليو 2023 : زاهو (الجزائر / كندا)

13 يوليو 2023 : نوال اسكندراني - بلاك آند وايت سيركوس (تونس)

14 يوليو 2023 : جنجون (تونس) / كازو (تونس)

15 يوليو2023 : مسار إجباري (مصر): مجموعات موسيقية مبتكرة ومجددة

16يوليو 2023 : آنا كريسمان - آربا جوندا (إسبانيا)

18 يوليو 2023 : منير العرقي - ما يراوش (تونس)

19 يوليو2023 : وجدي الشريف - خماسي (تونس) / مهدي الطرابلسي وعبير دربال - وعد الثنايا (تونس)

20 يوليو2023 : إيبِاإي (فرنسا / كوبا)

21 يوليو 2023 : Kenny Garrett and Sounds From The Ancestors كيني غاريت - أصوات الأسلاف (الولايات المتحدة الأمريكية)

22 يوليو 2023 : عزيز مرقة (الأردن)

وعزيز مرقة هو مغني وملحن أردني، أسس ما يعرف بموسيقى الراز RAZZ، أقام العديد من الحفلات وحققت أغانيه انتشاراً واسعاً وخاصةً بين جيل الشباب.

والملفت انه ولد في تونس عام 1983وعاش بها 10 أعوام وكان والده جرير مرقة المدير العام الحالي للاذاعة والتلفزيون الاردني يعمل وقتها مراسلاً لوكالة الانباء الاردنية ومديراً لمكتبها بتونس

23 يوليو 2023 : حفل مروان خوري (لبنان)

24 يوليو 2023 : سليم عبيدة - أسيميتري (تونس) / أمين المرايحي بمشاركة لين أديب (تونس)

25 يوليو 2023 : عادل بندقة - (تونس)

27 يوليو 2023 : حاتم دربال - شوق (تونس)

28 يوليو2023 : أوليفيي لوران - برال (بلجيكا)

29 يوليو 2023 : نورة منت سيمالي (موريتانيا) ، وهيمغنية موريتانية تمزج بين الموسيقى الصحراوية الحسانية وموسيقى الروك.

30 يوليو2023 : حفل صابر الرباعي (تونس)

شهر أغسطس



1 أغسطس 2023 : عماد جمعة - سلام (تونس)

2 أغسطس 2023 : عماد العليبي وخليل الهنتاتي - فريقيا (تونس) / أسيد أراب بمشاركة سفيان السعيدي (فرنسا / الجزائر)

3 أغسطس 2023 : فاتوماتا دياوارا : مغنية وعازفة غيتار (مالي)

4 أغسطس 2023 : محمد علي شبيل ومحمد بن صالح - دنيا (تونس)

5 أغسطس2023 : سامر محمد إسماعيل - تجربة أداء (سوريا)

6 أغسطس 2023 : ولاء الجندي - ولاء الجندي Walaa Jundi هي مغنية لبنانية شابة، برزت بشكل كبير من خلال أعمالها الراقية والفن الأصيل والمميز الذي تقدمه وتعتبر نجمة غنائية واعدة عربيا وعالميا. حفلتها ستكون بقيادة المايسترو محمد الأسود (لبنان)

8 أغسطس 2023 : فاضل الجزيري – مسرحية كاليغولا 2 (تونس)

9 أغسطس 2023 : الفنانة آمال المثلوثي (تونس)

10 أغسطس 2023 : مسلم:مغني "راب" (مصر)

11أغسطس 2023 : QUEEN OMEGA & The Royal Souls (Trinité) كوين أوميغا و رويال سولز (ترينيداد

12 أغسطس 2023 : الاختتام :

عرض يحتفي بالمدونة الغنائية النسائية ويكرم فنانات تونسيات تركن بصمتهن في الذاكرة الفنية)

إنّ أهمّ مهرجان في تونس و أشهرها هو مهرجان قرطاج الدّولي ، ويليه في المرتبة الثانية المهرجان الدّولي ب"الحمّامات".

ومدينة"الحمّامات" التي تقع على بعد 60 كلم جنوب تونس العاصمة هي إحدى أشهر المدن السياحية التونسية وبها مسرح في الهواء الطلق مطلّ على البحر وسط حديقة غناء.