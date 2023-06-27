اصنعي ترافل القهوة بالشوكولاتة لضيافة العيد

تعتبر ترافل القهوة بالشوكولاتة من أشهي حلويات عيد الأضحى بنكهة الشوكولاتة الغنية والمحببة لدي الكثيرين، لذلك نقدم لكم طريقة حلى الترافل بمذاق القهوة والشوكولاتة.

ترافل القهوة بالشوكولاتة

مقادير ترافل القهوة بالشوكولاتة

- الشوكولاتة : 500 غراماً (مقطعة مكعبات)

- الشوكولاتة : 200 غم (مذابة)

- كريمة : 450 ملليلتراً (سائلة)

- الشوكولاتة : 2 ملعقة كبيرة (حبات شوكولاتة على شكل حبة القهوة)

- الزبدة : ملعقة كبيرة (مذابة)

- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة صغيرة

ترافل القهوة بالشوكولاتة

طريقة التحضير

في قدر على نار هادئة، ضعي الكريمة واتركيها حتى تسخن تماماً.

أضيفي قطع الشوكولاتة والقهوة، وحركي لعدة دقائق حتى تذوب الشوكولاتة.

أضيفي الزبدة وحركي المزيج.

اسكبي المزيج في وعاء محكم الإغلاق وضعيه في الثلاجة ليلة كاملة حتى يتماسك جيداً.

أخرجي الخليط من الثلاجة وشكليه على شكل كرات متساوية في الحجم، ثم غمسيها في الشوكولاتة المذابة ووزعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم زينيها بحبات الشوكولاتة بشكل القهوة.

أدخليها إلى الثلاجة لحوالي ساعة ونصف حتى تتماسك طبقة الشوكولاتة.

ضعي ترافل القهوة بالشوكولاتة في طبق التقديم وقدميه.