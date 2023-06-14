تحميك من أمراض القلب.. طريقة عمل قهوة بالنوتيلا| لعشاق المزاج

يعشق البعض ميكس القهوة مع الشوكولاتة، حيث يعطيان مزيج شهي ولذيذ، يعطيك الشعور بالتركيز مع رفع هرمون السعادة لديك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير قهوة بالنوتيلا في المنزل.

قهوة بالنوتيلا

طريقة عمل قهوة بالنوتيلا

المقادير

- النسكافيه : ملعقة كبيرة

- شوكولاتة نيوتيلا : ملعقة كبيرة

- لبن : كوب

- صوص شوكولاتة : قليل (وصوص النوتيلا)

طريقة التحضير

نضع بن القهوة مع الحليب السائل في وعاء على نار هادئة، ونحرّك المكوّنات حتّى تذوب القهوة.

نرفع المزيج عن النار، ونضيف صوص النوتيلا، وصوص الشوكولاتة ونقلّب المكوّنات معاً.

نعيد المزيج من جديد إلى النار ثمّ نقلّب المكوّنات لبضعة ثوانٍ.

نصب المزيج في أكواب التقديم

ونضع القليل من صوص النوتيلا.

قهوة

فوائد القهوة

يمكن أن تكون القهوة صحية لكبدك

وجد أن تناول القهوة يعطى بعض التأثير الوقائى ضد أمراض الكبد المزمنة، ووفقًا لبعض الدراسات فإن شرب 3-4 أكواب من القهوة يقلل من فرصة الإصابة بعدة أنواع من أمراض الكبد المزمنة مثل تليف الكبد والكبد الدهنى وأمراض الكبد.

تعطى القهوة دفعة من الطاقة

من المعروف أن القهوة تحتوى على مادة الكافيين، وهو منبه للجهاز العصبى المركزى ومن المعروف أيضًا قدرته على الحد من أى إرهاق وزيادة مستويات الطاقة.

يساعد على صحة القلب

فنجان أو فنجانين من القهوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن الكافيين يمكن أن يؤثر على مستويات ضغط الدم لذلك ، يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم غير المنضبط إلى الحد من تناول الكافيين أو تقليله.

يقلل من دهون الجسم ويعزز الوزن الصحي

يزيد الكافيين الموجود في القهوة من معدل الأيض أثناء الراحة ، مما يؤدي إلى فقدان الدهون، وتقلل القهوة أيضًا من الشهية، مما قد يساعدك على إنقاص الوزن.

ومن أهم الأشياء لفقدان الوزن بشكل فعال هو النوم الجيد، فقد تجعل القهوة في فترة ما بعد الظهر أو المساء من الصعب عليك النوم بسهولة، لذا تأكد من تناول القهوة في الصباح فقط وتجنبها بعد الظهر والمساء.

يحمي الحمض النووي من التلف

يمكن أن تؤدي فواصل شرائط الحمض النووي إلى الإصابة بالسرطان أو الأورام إذا لم تقم الخلايا بإصلاحها، وتقلل القهوة من تكسر خيوط الحمض النووي.

تحتوي القهوة على العديد من المكونات النشطة بيولوجيًا مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فحمض الكلوروجينيك الموجود في القهوة هو أحد مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الحمض النووي من الجذور الحرة.