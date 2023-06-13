اصنعي كيكة قهوة بالشوكولاتة بأشهى طريقة

تعد كيك القهوة بالشوكولاتة من أشهي الحلويات ومزيج رائع بين القهوة والشوكولاتة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها.

مقادير كيكة القهوة بالشوكولاتة

- حليب : كوب

- سكر : كوب

- لبن زبادي : كوب

- البيض : 5 حبات

- الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- طحين : كوب

- قهوة : 3 اكواب (سائلة وجاهزة)

- الشوكولاتة : حسب الرغبة (مذابة)

كيكة قهوة بالشوكولاتة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء عميق، ضعي البيض، والسكر، والحليب، والزبادي، والفانيليا، واخفقي بإستخدام المضرب الكهربائي على سرعة متوسطة حتى تتجانس المكونات تماماً.

أضيفي الطحين تدريجياً مع الخفق المستمر حتى يتماسك القوام، ثم أضيفي البيكنج باودر واخفقي جيداً.

حضري صينية فرن، وادهنيها بالزبدة ثم اسكبي بها خليط الكيك.

أدخلي الصينية إلى الفرن واتركيها حتى ينضج الكيك.

أخرجي الصينية من الفرن، وأسكبي عليها القهوة وزيّنيها بالشوكولاتة وقدميها.

كيكة قهوة بالشوكولاتة

فوائد القهوة

لا يستطيع البعض بدء نهاره إلا بتناول كوب قهوة ساخن. أما البعض الآخر، فيكون تناول القهوة بمثابة لحظة للراحة والاسترخاء. ولكن هناك العديد من الفوائد الكامنة وراء حبة البن المتواضعة، وفي داخل تلك الحبيبات قهوة نسكافيه ذات اللون البني الذهبي. سواء كانت قهوة مفلترة، أو حبيبات قهوة نسكافيه النقية ١٠٠٪، فقد أظهرت الدراسات أن كمية معتدلة من القهوة لها العديد من الفوائد الصحية التي تتجاوز محتوى الكافيين ومنها المساعدة على التركيز في العمل والمحافظة على نشاط الجسم عامة ولللرياضيين خاصة. يمكن أن تساعد القهوة أيضاً في الحماية من الصداع والسكتات الدماغية والسكري وأمراض أُخرى. تابع القراءة واكتشف العديد من الفوائد التي تقدمها القهوة.

١. غنيّة بمضادات الأكسدة

من أكبر فوائد القهوة أنها غنية بمضادات الأكسدة، خاصة عندما تكون بشكل حبوب البن الخضراء. يحتوي كل كوب من نسكافيه على هذه المواد المضادة للأكسدة، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول التي تعمل جنباً إلى جنب مع المعادن الأخرى لمساعدة الجسم والخلايا على العمل على النحو الأمثل والحماية من الأمراض والحفاظ على صحة جيدة بشكل عام.

٢. تُنشّط العقل

القهوة غنية بالكافيين وهو العنصر من القهوة الذي يحفز وينشط أجسامنا وعقولنا. يساعد على تحسين بعض الوظائف المعرفية والذاكرة. يساعد الكافيين أيضاً في الحفاظ على التركيز والحيوية والتنبه، هذه فائدة أخرى لشرب القهوة سواء كانت سوداء أو مع الحليب.

٣. تُساعد على الوقاية من الصداع

الكافيين هو موسع طبيعي للأوعية الدموية، مما يعني أنه يساعد على خفض ضغط الدم عن طريق منع عضلات الأوردة من الشد والتضيق. يمكن للأشخاص الذين يعانون من الصداع الاستفادة من القهوة، خاصة إذا أضافوا بعض الحليب. من المهم عدم المبالغة في شرب القهوة، فقد تكون ٣ أكواب من القهوة يومياً أكثر من اللازم، ويمكن أن تحفز الصداع، والصداع النصفي.