السيسي يهنئ رئيس الجمهورية التونسية بعيد الأضحى المبارك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وقد توجه السيد الرئيس بالتهنئة لشقيقه الرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي نعمة الأمن والاستقرار.

وقد أعرب الرئيس التونسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس السيسي على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها دوام الأمن والاستقرار وكل التقدم والازدهار.

السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك المملكة الأردنية الهاشمية

وفي ذات السياق تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب جلالته عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للشعب المصري كل الخير والتقدم والرخاء.

وقد أعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه جلالة الملك الأردني، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأردن، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.