محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي الجمهورية بعيد الأضحى المبارك

بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء فيها" يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا، أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات.. وبهذه المناسبة الغالية، نتوجه للمولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعافية."

كما بعث محافظ المنيا، برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

كما بعث برقيات تهنئة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والسادة الوزراء والمحافظين، كما هنأ محافظ المنيا، أهالي المحافظة بعيد الأضحى المبارك، داعياً المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.